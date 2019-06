Der Abendmarkt „Tischlein deck dich“ war am Freitag aufs Neue hervorragend besucht.

Tischlein deck dich immer dasselbe? In schöner Regelmäßigkeit Essen und Trinken auf dem Hechinger Marktplatz? Ganz genau. Und gut so! Denn das suchen die Menschen nach einer aufreibenden Arbeitswoche, das tut dem Magen, dem Gaumen und der Seele gut. Der Abendmarkt war am Freitag aufs Neue hervorragend besucht. Das respektierte auch der angekündigte Sturm. Er beschränkte sich auf ein, zwei mittlere Böen.