Einzelhandel Strumpfboutique startet neu durch

Hechingen / swp

Um ein Haar, in diesem Fall um eine Socke, und in der guten Stube der Zollernstadt hätte es wieder einen schmerzlichen Leerstand gegeben. Aber manchmal spielt der Zufall halt doch sehr schön mit: Doris Bierfreund wollte sich nach 22 Jahren als Geschäftsfrau mehr der Familie widmen, und Fe und Georg Haller hatten schon lange Ausschau gehalten nach einem Ladengeschäft in Hechingen. Und so kam es schließlich, dass die Strumpfboutique im Gebäude Marktplatz 6 auch fürderhin für Frequenz in der Oberstadt sorgt.

Diese sehr gute Nachricht für den Hechinger Einzelhandel ist der Stadt und dem Stadtmarketingverein eine besondere Würdigung wert gewesen: Am Mittwochnachmittag machten der Erste Beigeordnete Philipp Hahn und Stadtmarketing-Koordinator Sigfried Wischke gemeinsam ihre Aufwartung. Das war eine Premiere, und Hahn wie Wischke betonten, dass man zwar unabhängig voneinander sei, aber doch ein Team bilde.

Der Erste Beigeordnete gratulierte Fe Haller und Georg Haller zur Wiedereröffnung des Traditionsgeschäftes, das es seit 22 Jahren gibt; zunächst in der Schloßstraße, dann am Marktplatz. Man müsse Mut haben und ein Risiko eingehen, sagte Hahn, der den Hallers neben der großen Stammkundschaft weitere neue Kunden wünschte. Sigfried Wischke hob hervor, dass sich die neuen Geschäftsinhaber sofort in die Mitgliedsreihen des Stadtmarketingvereins eingetragen haben.

Georg Haller ist in Hechingen aufgewachsen, seine Frau Fe lebt seit über 20 Jahren in der Stadt. Das Ehepaar betreibt derzeit noch in Tübingen einen Laden. Dies aber nur, weil man in Hechingen nicht fündig wurde – bis die Strumpfboutique frei wurde. In dem Fachgeschäft gibt es weiterhin eine große Auswahl an Markenstrumpfwaren, ebenso Mützen und Hüte. Zusätzlich im Sortiment sind nun hochwertige Lederwaren wie Geldbörsen, Gürtel und Handtaschen, sowie Regenschirme. Beibehalten wurde ebenfalls die Reinigungsannahme. Die Strumpfboutique hat unter neuer Leitung zwar schon seit etlichen Tagen geöffnet und war auch beim Aktionssamstag „Märchenhaftes Einkaufen“ mit dabei. Ganz offiziell Neueröffnung gefeiert wird mit Sonderangeboten aber an diesem Samstag.