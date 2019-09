Bei Tiefbauarbeiten im Bereich der Rottenburger Straße hatte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Bagger ein 20.000 Volt Erdkabel der Stromnetzgesellschaft Hechingen erwischt.

Stromausfall in Sickingen, Bechtholdsweiler, Hechingen und Boll

In der Folge kam es zu einem zweiten Defekt am östlichen Ortsrand von Boll. Vom Stromausfall betroffen waren Anschlüsse in einem Gebietsstreifen von Sickingen und Bechtoldsweiler durch ganz Hechingen hindurch bis nach Boll. Der Bereitschaft des Pächters Netze BW gelang es durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg bereits nach gut zwanzig Minuten, die Versorgung nach und nach wieder aufzubauen. Um etwa 16 Uhr waren die meisten Haushalte und Betriebe wieder am Netz.

Lage in Boll ist komplizierter

Komplizierter gestaltet sich die Lage für einige nur im Stich angeschlossene Anschlüsse rund um die Fehlerstelle in Boll. Dort sind die Monteure aktuell mit der Kontrolle der Kabel befasst. Vermutlich muss mithilfe eines Steigers eine Trennstelle an einem Freileitungs-Abzweig geöffnet werden, um auch dort die erforderlichen Schaltmaßnahmen einleiten zu können.

Info der EnBW:

Das 20.000 Volt-Mittelspannungsnetz der EnBW- Tochter Netze BW ist in Form „offener Ringe“ aufgebaut, so dass im Störungsfall ein gestörter Abschnitt – in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen – „herausgeschaltet“ werden kann. Durch Umschaltungen innerhalb der Ringstruktur können die meisten der betroffenen Ortsnetzstationen sozusagen „von der anderen Seite“ versorgt werden, noch bevor eine möglicherweise nötige Reparatur beginnt. Die sollte dann möglichst rasch erfolgen, damit der Vorteil dieser Ringstruktur erhalten bleibt.

