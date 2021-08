Wer später am Abend in den Fernseher schaut, am Computer sitzt oder Musik hört, den hat es voll erwischt – wenn er beziehungsweise sie im Hechinger Wohngebiet Schloßberg zuhause ist. Dort gab es am Samstag einen ziemlich lange anhaltenden Stromausfall. Ganz genau: ab 21.52 Uhr, und danach 44 Minuten dauernd.

Nicht der Schloßberg allein

Betroffen waren offenbar genauso die Gebiete Fasanengarten und Stockoch.