Hechingen Streit um die Verteilung von Migrationskindern

Hechingen / Natascha Kübler

Erhitzte Gemüter, rote Köpfe: Die Stimmung im Verwaltungsausschuss war geladen, als am Donnerstag das Thema „Kindergartenbedarfsplan“ behandelt wurde. Eigentlich sollte es um die Frage gehen, ob zwei neue Kindergärten gebaut werden sollen.

Ein Streit entspannte sich dann jedoch, als Melanie Homburger berichtete, dass sich Eltern über eine einseitige Verteilung von Migrationskindern auf die Kindergärten beschwert hätten. In zwei der Hechinger Kindergärten machten diese Kinder den Großteil der Gruppen aus – der Betrieb sei dadurch erschwert. Die Eltern verstünden nicht, warum sich die Migrationskinder in den zwei Einrichtungen so „ballten“.

Erster Beigeordneter Philipp Hahn wies eine solche negative Darstellung entschieden zurück. Die Verteilung sei nur logisch, da die Kinder möglichst dort untergebracht würden, wo sie auch wohnten. „Zunächst ist der Elternwunsch entscheidend“, sagte er. Außerdem schätzten viele Eltern gerade das „Multi-Kulti“ in diesen Kindergärten.

Jürgen Fischer (SPD) sah das ähnlich, er sagte: „Das Ziel muss sein, dass man diese Kinder möglichst wohnortnah unterbringt.“ Ferner sei multi-kulti nicht so schlecht, wie von vielen Politikern propagiert. Seine Tochter habe es damals „verkraftet“, berichtete er.

Manfred König (CDU) unterstütze Hahn ebenfalls, er meinte: „Wenn ich Sprachförderung machen will, muss ich schon eine gewisse Konzentration haben.“ Deshalb sei es durchaus sinnvoll, dass es die „Ballung“ in den zwei Kindergärten gebe.

Dr. Regina Heneka (CDU) stellte sich indes auf die Seite von Homburger. „Man kann die Erzieherinnen nicht so wenig ernst nehmen“, sagte sie. Daraufhin entgegnete Hahn, man nehme die Erzieherinnen sehr ernst. Man stehe in Kontakt, habe die Erzieherinnen zum Gespräch eingeladen. Der Beigeordnete sagte: „Wir tun sehr viel in diesem Bereich.“

Jürgen Rohleder von der Stadtverwaltung hatte indes zuvor berichtet, dass zusätzlich zu der Sprachförderung gerade an einem weiteren Konzept für die beiden besagten Kindergärten – Fürstin Eugenie und St. Martin – gearbeitet werde. So überlege man, für die Familien mit Migrationshintergrund Patenschaften einzurichten. Anlass für diese Überlegungen sei, dass einige der Migrationskinder immer wieder fehlten oder zu spät in den Kindergarten kämen. „Bausteine der Sprachförderung alleine helfen uns da nicht“, sagte der Fachbereichsleiter für Bürgerdienste. Um ein Patenschaftskonzept zu entwickeln, sei ein Treffen am 23. März geplant.

42 Plätze fehlen bis 2012

Rohleder hatte ferner den Kindergartenbedarfsplan vorgestellt. Nach Berechnungen der Verwaltung fehlen in Hechingen bis 2021 42 Plätze für Kinder über drei Jahren. „Spätestens dann besteht Handlungsbedarf“, sagte Rohleder. Deshalb schlage die Verwaltung vor, in Bechtoldsweiler und auf dem Killberg Platz für neue Gruppen zu schaffen – für 50 und für 40 Kinder. Entweder mit Neubauten oder mit Erweiterungen. Gerade der Neubau eines Kindergartens in Bechtoldsweiler sei „dringend angesagt“ – auch angesichts der Situation in Sickingen, so der Fachbereichsleiter.

Hierzu berichtete Jürgen Fischer (SPD): „Die Sickinger klagen schon lange, dass ihnen die Kindergartenplätze ausgehen.“ Der Stadtrat bedauere, dass der Bedarfsplan erst jetzt vorgestellt werde. Ansonsten hätte man bereits Anträge an den Haushalt stellen können, so Fischer. Er sprach sich dafür aus, dass der Plan bis zum Spätsommer dieses Jahres vorangebracht wird, sodass 2019 mit dem Bau eines Kindergartens begonnen werden kann. Diesem Antrag folgte der Verwaltungsausschuss einstimmig.

Jürgen Rohleder hatte in der Ausschusssitzung zudem mitgeteilt, dass man beim Naturkindergarten im Zeitplan liege. Spätestens zum 1. September soll der Kindergarten eröffnet werden. Die ersten Anmeldungen gibt es bereits.