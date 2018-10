Hechingen Stiftskirche ist in besten Händen

Stiftskirche ist in besten Händen

Der Turm ist schon vom Gerüst befreit. Jetzt wird noch in der unteren Etage saniert: Der Förderverein Stiftskirche ist bald am Ziel. Foto: Hardy Kromer © Foto: Hardy Kromer

Hechingen / Diana Maute

Der Förderverein für das Hechinger Wahrzeichen hat wieder hervorragende Arbeit geleistet. Es geht in die Zielgerade.

Es ist ein Anblick, der fasziniert: Gerüstbauer stehen in luftiger Höhe am Dach des Stiftskirchenturms und sind mit dem Abbau des oberen Gerüstteils beschäftigt. Mit diesem Bild, das gewissermaßen eine „Wende“ symbolisiert, eröffnete Dr. Heiko Zimmermann, der Vorsitzende des Fördervereins, am Montag die Mitgliederversammlung.

Fast vier Jahre war der Turm komplett eingerüstet, nun ist der obere Teil wieder abgebaut. „Die Sanierungsarbeiten sind bis zur Höhe der Traufe am Kirchenschiff abgeschlossen“, berichtete Zimmermann über den aktuellen Stand. Dabei hatte er noch eine äußerst erfreuliche Nachricht zu verkünden: Da die Sanierungskosten von den ursprünglich kalkulierten 2,3 Millionen Euro auf 1,8 Millionen gesunken sind, gab die Erzdiözese grünes Licht für die Erweiterung der Arbeiten auf die beiden westlichen Seitenschiffe der Stiftskirche.

Wie aus dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden hervorging, hat sich der 177 Mitglieder zählende Förderverein im vergangenen Jahr wieder mit viel Herzblut und Engagement für die Sanierung des steinernen Wahrzeichens der Zollernstadt eingesetzt. Der äußerst erfolgreiche Steinverkauf bog erst vor kurzem auf die Zielgerade ein, als die letzten Exemplare gemeinsam veräußert wurden. „Mehr gibt es leider nicht, diese Aktion ist damit abgeschlossen“, erklärte Zimmermann. Gute Einnahmen spülte in den letzten Jahren auch die Vermietung von Werbeflächen in die Kasse, die nun aber ebenfalls beendet ist, da sich das Gerüst im Rückbau befindet. Auch der Verkauf von Bauteilpatenschaften geht dem Ende zu.

Erfolgreich eingeführt wurde dagegen das „Turmtröpfle“, das so reißenden Absatz fand, dass eine neue Abfüllung von Rot- und Weißwein bereits geplant ist. Als kreative Geschäftsidee erwies sich die Verkaufsaktion unter dem Motto „Candle-Light-Dinner“, bei der Wein und Kerzen mit Turmmotiv gemeinsam verkauft wurden. Äußerst beliebt sind auch die Sonderbriefmarken mit Turmmotiv, von denen es eine Neuauflage geben wird, sowie die Postkarten, die vom Schuhhaus Weith gesponsert werden.

Nach der Teilnehme am Hechinger „Lichterglanz“ im vergangenen November war der Förderverein auch auf den „Tischlein deck Dich“-Märkten vertreten. Höhepunkt im Jahreslauf war aber unbestritten der Glockenguss, der von einer großen Gruppe aus Hechingen begleitet wurde. „Es war ein erhebendes Erlebnis, das zu sehen“, blickte Zimmermann auf dieses besondere Ereignis zurück.

Einblick in die Finanzen des Fördervereins gewährte der Bericht von Kassenwart Michael Hahn, dem die Kassenprüfer Steffen Maier und Matthias Fecker eine hervorragende Buchführung bescheinigten. Wie aus dem Bericht hervorgeht, konnte der Verein in den vergangenen zwölf Monaten Netto-Einnahmen von mehr als 41000 Euro erwirtschaften. Blickt man auf die Bilanz von drei Jahren Vereinsarbeit, betragen die Einnahmen rund 216000 Euro. „Das ist eine ganz tolle Summe, die da zusammengekommen ist“, unterstrich der Vorsitzende. Werden noch bewilligte Zuschüsse verschiedener Institutionen hinzugerechnet, ergibt sich die beeindruckende Summe von 345329 Euro. Und das in nur drei Vereinsjahren!

„Das der Kirche zugesagte Ziel, 20 Prozent der Sanierungskosten beizusteuern, ist damit schon fast erreicht“, freute sich Zimmermann. Zu verdanken ist dies dem großen Engagement des Fördervereins und natürlich auch den vielen Spendern, deren Zuwendungen mehr als 30 Prozent der Einnahmen ausmachen. Die nächste Scheckübergabe kann also kommen. „Ostern wäre dafür doch ein schöner Anlass“, so der Vorschlag des Vorsitzenden.

Diakon Dr. Karl Heinz Schäfer bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde beim Förderverein für dessen wertvolle und beeindruckende Arbeit. Mit einem spirituellen Impuls und dem Gleichnis vom Weinstock wies er darauf hin, dass die Vereinsmitglieder unter der schützenden Hand Gottes die Früchte ihrer Arbeit ernten dürften.