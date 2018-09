Hechingen Stiftskirche bröckelt völlig ungeplant

Offene Türen in der ganzen Stadt

Viele machen mit Die Resonanz auf den landesweiten Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, 9. September, ist in der Gesamtstadt Hechingen groß wie immer. Zu alten Bekannten gesellen sich neue Teilnehmer. So steht der Fürstengarten im Brennpunkt, und in Stetten wird eine Ausstellung eröffnet. Der Überblick:

Evangelische Johanneskirche Geöffnet ist in der Zollernstraße nach dem morgendlichen Gottesdienst bis 17 Uhr. Führungen in der Kirche gibt es nach Bedarf – und Mittagessen! Serviert werden Eintopf Pichelsteiner Art sowie Kaffee und Kuchen.

Fürstengarten Die Stadt Hechingen lädt um 11 Uhr mit Treffpunkt an der Villa Eugenia ein zur Führung durch die historische Parkanlage mit Albrecht Schaal, Landschaftsarchitekt und Verfasser des Pflegekonzeptes für den Fürstengarten.

Stiftskirche St. Jakobus Die katholische Kirchengemeinde Hechingen öffnet die Tür zur Fürstengruft. Die hat aber einen separaten Eingang an der Kapfgasse her! In den kleinen Kellerraum gelangt man von 9 bis 17 Uhr.

Villa Eugenia Der Förderverein hat wie fast jeden Sonntag das Gebäude geöffnet von 14 bis 17 Uhr. Führungen gibt es bis 15.30 Uhr nach Bedarf – und den ganzen Nachmittag über den legendären Kaffee und Kuchen.

Maria Zell Die Wallfahrtskirche oberhalb von Boll wird ebenfalls von einem Förderverein gehegt und gepflegt, und der hat am Sonntag geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Um 11 Uhr ist eine Führung zum Thema „Sanierung Glockenturm“ mit Dipl.-Ing. Hans Jürgen Bleyer. Ab 14 Uhr gibt es Führungen durch Vereinsmitglieder. Darüber hinaus ist eine Sonderausstellung zu sehen mit Bildern von Boll und Umgebung des Grosselfinger Malers Otto Seifert.

Friedhofskirche Schlatt Im Killertal-Stadtteil lädt der Förderverein ein von 9 bis 18 Uhr. Um 15.30 Uhr ist eine Führung mit Manfred Oks, zum Ausklang folgt um 17 Uhr eine Andacht.

Pfarrkirche St. Dionysius Schlatt zum Zweiten, auch die markante Kirche an der Ortsdurchfahrt steht offen, und zwar von 9 bis 18 Uhr. Manfred Oks macht um 13 Uhr eine Führung.

Klosterkirche In Stetten ist geöffnet von 9 bis bis 17 Uhr. Der Förderverein zeigt von 11 bis 19 Uhr eine Ausstellung von Grafiken und Plastiken des Bildhauers Manfred Welzel (1926-2018) im Klostergarten und im Johannessaal. Ab 11.30 Uhr wird Mittagstisch (Maultaschen) serviert, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Um 13.30 und 15.30 Uhr gibt es Führungen mit Joachim Stegmeier. Um 14 Uhr ist die Eröffnung der Ausstellung mit einer Einführung durch Cordula Welzel.