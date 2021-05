Kein Lebensmittelgeschäft, keine Bäckerei, keine Metzgerei – und mit Gastwirtschaften sieht es nicht viel besser aus: Das galt lange für die Zweitausend-Einwohner-Gemeinde Stetten bei Hechingen. Doch jetzt hat sich was getan: In der ehemaligen Bäckereifiliale Gulde in der Bachstraße 5 ist ein...