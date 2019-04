Steinmetz Elmar Strobel modernisiert den Brunnenplatz in Höfendorf. Die Kosten bleiben unter dem Niveau von 60 000 Euro.

Der Gemeinderat Rangendingen hatte damals den Ball zurückgespielt. Nur die notwendigen Reparaturen sollten veranlasst werden, hieß es. Nun gibt es neue Planungen zum Höfendorfer Brunnenplatz. Sie stammen aus der Feder der damit beauftragten Rangendinger Firma Elmar Strobel. Er stellte sie dem Ortschaftsrat Höfendorf in dessen jüngster Sitzung vor.

Die Höfendorfer Kommunalpolitiker waren so begeistert, dass sie den Entwurf mit kleinen Änderungswünschen mehrheitlich an den Gemeinderat Rangendingen weitergaben. Am Montagabend beschloss nun auch dieses größere Gremium einstimmig, dass der Brunnenplatz in der Rangendinger Straße von Steinmetz Strobel und seinem Team zum Angebotspreis von 59 761 Euro umgebaut und modernisiert werden soll. Diese Summe liegt damit deutlich unter der bisher geplanten Offerte durch das Büro Gfrörer. 60 000 Euro sind nun im Haushaltsplan dafür vorgesehen.

So soll der Brunnenplatz, der sich laut Höfendorfs Ortsvorsteher Gerd Beiter „in einem erbärmlichen Zustand“ präsentiert, nun eine moderatere Veränderung erfahren. Strobel stellte diese Planung am Donnerstag in der Ortschaftsratssitzung vor. Alle Planung geht vom Brunnen, dem Herzstück, aus. Dieser ist dem Steinmetz zufolge nämlich „wertvoll“ und besteht wahrscheinlich aus Maintäler Sandstein. Heute, so schätzt der Experte, würde dieses Objekt in neuem Zustand 30 000 Euro kosten.

Seiner Meinung nach verschwindet dieser schöne Brunnen aktuell hinter den Palisaden. Um dieses starre Gefüge auf dem Platz aufzulockern, empfahl Strobel eine kleine, geschwungene Mauer in rundem Bogen sowie eine halbkreisförmige Wasserrinne auf dem Areal anzulegen und mehrere Ebenen durch unterschiedliche Höhen, meistens in 20-Zentimeter-Schritten, zu erzeugen. Die Rinne endet dann in einem sogenannten Hoftopf und bietet – gerade auch für Kinder – einen sichtbaren Wasserlauf und zahlreiche Spielmöglichkeiten. Das Becken vor dem Brunnen fällt weg; die Palisaden und der Baumbestand bleiben.

Die geschwungenen Mauern aus gebrauchten Sandsteinen und das Anlegen der Wegflächen ist mit 14 550 Euro der wohl größte Einzelposten des Auftrags. Wie Rangendingens Bürgermeister Johann Widmaier während der Gemeinderatssitzung betonte, gehört das Vorhaben der neuen Abdeckplatte für die Brunnensäule mit weiteren Arbeiten zum zweitteuersten Betrag (11 320 Euro). Auf der Säule des Brunnens soll es demnach eine leicht spitze Abdeckplatte aus Granit geben, um dem Vandalismus vorzubeugen. „Drei oder vier Mal“ seien den Gänsen, die dort ursprünglich oben drüber platziert waren, schon der Kopf abgeschlagen worden, betonte Johann Widmaier. Dieser Vandalismus soll mithilfe der neuen Platte in Zukunft verhindert werden.

Bei der gesamten Modernisierung wird es kein Abbruchmaterial geben, die Steine werden laut Strobel wieder – aber eben anders – in den Brunnenplatz eingebaut. Dies verleihe dem Areal einen „leicht rustikalen, aber sehr ruhigen Charakter“. Damit der Hoftopf am Ende der Rinne nicht verstopft wird, gibt es im Inneren ein Metallgitter, damit die Kinder die Öffnung beim Spielen nicht mit Kieselsteinen verstopfen.

Kleine Änderungswünsche wurden noch in die Planung mitaufgenommen. Den von Strobel vorgeschlagenen Zaun wollte der Ortschaftsrat nicht. Stattdessen soll es in diesem Bereich mehr Sitzgelegenheiten geben, die eine natürlichere Barriere für tobende Kinder zur Straße sind. Gerd Beiter und Hans-Paul Möller plädierten zudem dafür, die Pflanzenfläche zu erhöhen. Außerdem verschiebt sich die Mauer ein wenig. Möller betonte: „Ich bin überaus gespannt, ob es in Rangendingen für diesen Ansatz Gehör gibt.“ Strobel erwiderte, er habe schon früh mit allen Verantwortlichen Kontakt aufgenommen, gab sich nun optimistisch – und behielt mit seiner Einschätzung recht.