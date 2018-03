Infrastruktur Stein winkt jetzt schnelleres Internet

Stein / Diana Maute

Stein ist eine der Ortschaften, die von den Plänen der Telekom profitieren, ihr Netz im Bereich Hechingen flotter zu machen. Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler ersetzt die Telekom die Kupfer- durch Glasfaserkabel, was für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgt.

Wie Ortsvorsteher Klaus Schetter in der Ortschaftsratssitzung am Dienstag darlegte, sind die Bauarbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes auf einem guten Weg. Die Firma Geo Data, die die Arbeiten ausführt, sei bereits mit dem ersten Bauabschnitt in der Mühläckerstraße beschäftigt und komme gut voran. „Das sieht bis jetzt alles sehr gut aus und scheint relativ schnell zu gehen“, urteilte Schetter.

Bereits im Februar hatte er sich mit den Verantwortlichen zu einer Begehung getroffen und sich ein Bild vom Verlauf der Ausbaustrecke gemacht, auf der die Verkabelung umgesetzt wird. Neben der Mühläckerstraße ist auch die Staig betroffen, und zwar bis zum Rathaus. Die Verteilerkästen am Straßenrand, die als Vermittlungsstellen fungieren, werden durch größere ersetzt, da hier künftig mehr Technik untergebracht werden muss.

Dort, wo bereits Fremdleitungen im Bereich der Gehwege vorhanden sind, müsse besonders darauf geachtet werden, dass eine geordnete Verlegung gegeben sei, was ihm die Verantwortlichen zugesichert hätten, betonte der Ortsvorsteher. Für Stein sei es eine tolle Sache, dass mit dem Ausbau der Breitbandversorgung für die Nutzer eine Übertragungsrate von durchschnittlich 50 Mbit/s möglich werde. „Das ist um einiges besser als das, was bisher möglich war. Damit sind wir, denke ich, relativ gut versorgt“, so Schetter. Ein leistungsstärkeres Netz soll auch das Industriegebiet Lotzenäcker erhalten, das auf Gemarkung Stein liegt.

Auf eine Baustelle vor ihren Häusern müssen sich die Anwohner der Gartenstraße einstellen, die bald saniert wird. „Ab Mai wird diese Straße auf einem ersten Abschnitt nicht mehr befahrbar sein“, kündigte der Ortsvorsteher an. Ab dem Bereich der Einmündung Panoramastraße/Rosenstraße werde es eine Vollsperrung geben, da die Fahrbahn hier sehr eng verlaufe und deshalb keine andere Möglichkeit vorhanden sei.

Die betroffenen Anlieger seien bereits von den Stadtwerken über die bevorstehenden Arbeiten informiert worden, da Gas- und Wasserleitungen sowie die Stromanschlüsse neu verlegt werden. „Die Gartenstraße ist sowieso in einem desolaten Zustand“, war sich das Gremium einig. Eine Sanierung sei hier dringend erforderlich. Auf lange Sicht sollte deshalb auch ein zweiter Bauabschnitt ins Auge gefasst werden, um die gesamte Straße instand zu setzen.