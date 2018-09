Hechingen Staying Alive: Erste Hilfe am Gymnasium

Staying Alive: Erste Hilfe am Gymnasium

Sie waren gestern und vorgestern die wichtigsten Personen am Hechinger Gymnasium: die Anästhesisten von der Tübinger Uniklinik und die Schulsanitäter mit Anja Jacobs (rechts). © Foto: Hardy Kromer

Hechingen / Hardy Kromer

Was tun, wenn auf dem Schulhof, in der Turnhalle oder im Klassenzimmer ein Schüler oder ein Lehrer zusammenbricht und einen plötzlichen Herzstillstand erleidet? Seit gestern dürften zumindest 550 Hechinger Gymnasiasten und ihre Lehrer solch einer Notsituation nicht mehr ratlos gegenüberstehen. Denn die Schule beteiligte sich an der „Woche der Wiederbelebung“, die die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin bundesweit veranstaltet hat.

Ein Team von neun Anästhesisten, Intensivpflegern und Studenten der Universität Tübingen war am Donnerstag und Freitag zwei Tage lang in Hechingen, um Schüler und Lehrer für den Kampf gegen den plötzlichen Herztod zu sensibilisieren. Den Kontakt zu den Fachleuten hatte der Intensivpfleger Marcel Harder hergestellt, dessen Sohn Louis einer der erfahrensten der 20 Schulsanitäter am Hechinger Gymnasium ist.

Eine Doppelstunde lang erhielten alle Schüler einen Crashkurs in Sachen Lebensrettung, eingeleitet durch eine theoretischen Vortrag, der dann in intensive Praxisübungen an einer Plastikpuppe mündete. Das Motto, das Andrea Christine Schirner, Fachärztin für Intensivmedizin, und ihre Kollegen ihrem Publikum vermitteln, lautete: „Prüfen, rufen, drücken“. Im Klartext heißt das: Wenn ein Mensch leblos vor einem liegt, dann sollte zunächst geprüft werden, ob er noch bei Bewusstsein ist und ob die Atmung noch normal ist. Wenn Zweifel daran bestehen, sollte man einen Notruf absetzen. Wie man das korrekt macht, lernten Schüler und Lehrer ebenfalls. Bis professionelle Hilfe eintrifft, heißt es: „Nicht gaffen oder mit dem Handy filmen, sondern zupacken und mithelfen“ – und zwar durch rhythmisches Drücken auf den Brustkorb. „1, 2, 3, 4, staying alive, staying alive“: Der berühmte Bee-Gees-Titel taugt noch immer als Anweisung für das richtige Tempo bei der Herzdruckmasssage auf dem Brustkorb des Patienten.

Erklärtes Ziel der „Woche der Wiederbelebung“ ist es, die Quote der Laien, die angesichts eines plötzlichen Herzstillstandes beherzt und kompetent eingreifen können, signifikant zu erhöhen. Mit einer Quote von gerade mal 15 Prozent ist Deutschland in dieser Hinsicht nämlich unter den Schlusslichtern in Europa. „Da“, sagte Andrea Christine Schirner, „ist noch ganz viel Luft nach oben“.

In der Hechinger Heiligkreuzstraße seit dieser Woche nicht mehr ganz so viel.