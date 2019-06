Die heißen Temperaturen treiben die Menschen der Umgebung in Scharen zum Rangendinger Badegewässer.

Mit schöner Liegewiese, einigen schattenspendenden Bäumen und einem Volleyballplatz ist am Rangendinger Stausee für ein herrliches Ambiente gesorgt. Wer vor der Hitze fliehen möchte, kann sich mit einem Sprung ins kalte Nass schnell abkühlen. Wer weniger Lust auf viele Menschen hat, dem ist zu empfehlen, das idyllische Plätzchen in den Morgenstunden aufzusuchen.

Aber nicht nur schwimmen kann man auf dem See. Das angesagte Stand-up-Paddling hat auch Rangendingen erreicht. Oder man legt sich auf die schwimmende Badeinsel. Auch für die Kleinen ist etwas geboten. Ihnen steht ein abgetrennter Wasserspielbereich zur Verfügung. Für Abwechslung sorgt der Barfußpfad, der um den halben See führt.

Bedenken, ob das Wasser sauber genug ist, braucht niemand zu haben. Denn seit 2011 hat der Stausee auf der Badegewässerkarte einen blauen Punkt, was für eine ausgezeichnete Wasserqualität spricht. Also Badesachen an und viel Spaß am Rangendinger Stausee!