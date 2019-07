Die Gemeinde Rangendingen wird gerade gut besucht. Doch das bringt auch Ärger mit sich: Falschparker am See und im Ort.

Erst vor Kurzem hatte die Rangendinger Gemeindeverwaltung darauf hingewiesen, dass am Stausee nicht kreuz und quer geparkt werden darf. Doch der Ärger im Paradies an der Starzel ebbt nicht ab. „Am Stausee hat es sich verschlimmert“, sagt Bürgermeister Johann Widmaier. Aber nicht nur dort, auch im Rangendinger Ortszentrum wird falsch geparkt.

So gehen immer wieder Anrufe beim Rathauspersonal ein, weil sich Anwohner über zugeparkte Hofeinfahrten beschweren. Doch die Gemeindeverwaltung lässt sich das nicht gefallen. Sie ahndet die Verkehrssünder durch die von ihr beauftragte Securityfirma DST Wolf. Und das, Widmaier zufolge, schon seit drei Jahren.

Da die Gemeinde keinen Angestellten der Vollzugsdienststadt Hechingen zur Verfügung hat, lässt sie ein externes Unternehmen diese Aufgabe erledigen. Wer falsch oder zu lange parkt, wird fotografiert. Die Firma Wolf übermittelt dem Ordnungsamt der Gemeinde Rangendingen dann diese Autos samt Kennzeichen. Die Rangendinger überbringen diese Daten dann der Verwaltungsgemeinschaft Hechingen.

Das Hechinger Sachgebiet Ordnungswesen, Soziales und ÖPNV orientiert sich dann am allgemeinen Bußgeldkatalog und stuft die Vergehen ein. Diese können laut Thomas Jauch, Pressesprecher der Stadt Hechingen, zwischen zehn oder 35 Euro kosten. Teuer wird das Knöllchen zum Beispiel für diejenigen, die vor Feuerwehr-Zufahrten ihre Fahrzeuge abgestellt haben.

Kreuz und quer, in alle Richtungen, wird laut Bürgermeister Widmaier an heißen Sommertagen beim Rangendinger Stausee geparkt. Das Phänomen breite sich sogar schon in Richtung Grosselfinger Straße aus. Nicht nur die Grundstückszufahrten, auch die Gehwege werden durch falsch parkende Autos blockiert. Was ihn verwundert ist, dass nur wenige Badegäste den Parkplatz bei der Festhalle nutzen, der sei nicht einmal zu zehn Prozent bei Hochkonjunktur ausgelastet. Aber da müssten die Besucher ja einen Berg hinauflaufen, bevor sie am Stausee ankämen – was wahrscheinlich viele davon abhält.