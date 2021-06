Die ersten warmen Tage ziehen die Menschen an den Rangendinger Stausee. Allerdings ist es gerade noch überschaubar. So heiß ist es nun auch wieder nicht, und man kann im kalten Wasser noch nicht angenehm schwimmen. Aber: Sogar ein Schlauchboot war am Montagnachmittag auf dem See unterwegs, und ein paar Gäste entspannten sich auf der Liegewiese. © Foto: Ralf Dieringer