Die Gemeindeverwaltung Rangendingen wird vermutlich einen zusätzlichen Rettungsschwimmer für die kommende Badesaison in Rangendingen benötigen und diese Stelle dann ausschreiben.

„Wir sprechen da von 15 000 bis 20 000 Euro“, sagte Bürgermeister Johann Widmaier in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rangendinger Rathaus und meinte den Betrag auf die gesamte Saison bezogen, als das Thema am Montagabend auf den Ratstisch kam. Kommunalpolitiker Daniel Stehle hatte sich erkundigt, wie es mit der Problematik des Stausees in Rangendingen nun weitergeht. Ratsmitglied Magdalena Dieringer fragte schließlich, ob die Botschaft sei, dass der Badesee künftig weiterhin öffentlich zugänglich gemacht werden soll. Eigentlich schon, doch so klar ist der Fall noch nicht. Viele Ideen, um eine mögliche Sperrung abzuwenden, gibt es aber bereits, es besteht also noch Hoffnung.

Kommunalpolitiker haften fortan für Badeunfälle

Der idyllische Stausee könnte bekanntlich nächsten Sommer gesperrt werden (die HZ berichtete). Das neuste wegweisende Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) nimmt die Kommunen in Deutschland fortan sehr in die Pflicht. Demnach haften die Gemeinden und deren Politiker ab dem kommenden Sommer für Unfälle und Unglücke, die an Badeseen, wo es zum Beispiel einen Steg oder sonstige Freizeiteinrichtungen gibt, passieren.

Tagsüber braucht’s von 10 bis 18 Uhr und bei 20 Grad eine Badeaufsicht

Auch die Gemeinde Rangendingen muss somit handeln, denn sie ließ dort unter anderem einen Barfußpfad und eine Einstiegshilfe bauen. Wenn Rangendingen an warmen Tagen, bei einer Lufttemperatur von 20 Grad, zwischen 10 und 18 Uhr keine Badeaufsicht zur Verfügung stellt, dann muss sie diese Geräte wieder zurückbauen lassen, denn an einem Natursee, wo das Baden nicht erlaubt ist, gibt es solche Freizeiteinrichtungen nicht. Und somit dürfen die Menschen dort im Wasser nicht mehr ihre Runden drehen.

Fehlt die Aufsicht, muss der Sicherheitsdienst ran

Auch bei einem nur am Wochenende besetzten Aussichtsdienst, deutete Bürgermeister Widmaier an, wäre es nötig, „ab und zu den Sicherheitsdienst“ zum See zu schicken, damit dessen Personal die Badegäste, die verbotenerweise den See nutzten, wieder aus dem Wasser hinaustreibt. Am Wochenende kann die Gemeinde Rangendingen die Badeaufsicht laut Johann Widmaier durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf jeden Fall sicherstellen.

Lediglich werktags wird es schwierig

Nur werktags werde es schwierig, teilt der Bürgermeister mit. Auch die DLRG-Ortsgruppe könne dabei nicht weiterhelfen, deshalb wird die Gemeindeverwaltung Rangendingen, insofern sich der Gemeinderat dafür ausspricht, nach einer zusätzlichen Kraft suchen müssen.

Ratsmitglied Rudolf Strobel wollte wissen, was passiere, wenn die Gemeinde Rangendingen keinen weiteren Rettungsschwimmer finde. Bürgermeister Widmaier zeigte sich optimistisch und betonte, es gebe einen Bauhofmitarbeiter, der den Rettungsschein habe. Ihn könne man zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen.

Die Lage ist bitterernst – Worst Case war schon mal da

Der Bürgermeister sei nach den Gesprächen mit den Versicherern (die HZ berichtete) auch in Kontakt mit zwei Bürgermeistern in Schömberg und Meßstetten gewesen, die in derselben Bredouille steckten. Schömbergs Oberhaupt Matthias Leyn mache zum Beispiel „gar nichts“. Die Lage ist für die Rangendinger dennoch bitterernst. Die Kommunalpolitiker des Gemeinderats haften für Unfälle und Unglücke, die künftig an Badeseen passieren. „Irgendwann müssen wir mal die Starzel einzäunen, eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht“, sagte der Bürgermeister schließlich nachdenklich. Und Ratsmitglied Magdalena Dieringer ergänzte, sowohl in der Starzel als auch am Rangendinger Badesee seien schon Leute ertrunken, die Gemeinde habe den „worst case“, den schlimmsten Fall, schon gehabt.