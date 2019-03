Für ein vielfältiges Europas der unterschiedlichen Regionen hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus in Nehren geworben.

Die CDU im Bundestagswahlkreis Tübingen-Hechingen vermeldet „glühende Europäer beim Starkbierfest in Nehren“. Die Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin Annette Widmann­-Mauz und die CDU Nehren hatten eingeladen. Zu Gast war in diesem Jahr Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. In der vollgefüllten Musikantenscheune erlebten rund 300 Gäste einen lebhaften und spannenden Politabend.

Vor zahlreichen Ehrengästen wie dem Tübinger Landrat Joachim Walter, Regierungspräsident Klaus Tappeser, dem CDU-Kreisvorsitzenden und Oberbürgermeister von Rottenburg, Stephan Neher, sowie zahlreichen weiteren Repräsentanten aus Wirtschaft und Gesellschaft der Region lobte Annette Widmann-Mauz in ihrer Einführung das ehrenamtliche Engagement und dankte den vielen Helferinnen und Helfern, die das Starkbierfest jedes Mal so erfolgreich machten.

Eine Erfolgsgeschichte sei auch die europäische Einigung, die Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat. Mit Blick auf 70 Jahre Grundgesetz und die bevorstehenden Europawahlen machte Widmann-Mauz klar, dass Deutschlands Zukunft nur im nachbarschaftlichen Miteinander liegen könne, weil die größten Herausforderungen nur international gelöst werden könnten: „Darum tut es unserer Demokratie, unserem Land und Europa gut, dass wir wieder diskutieren, welche Zukunft wir wollen“. Für die Zukunft der Menschen im Wahlkreis hat die Abgeordnete klare Vorstellungen: Der durchgängige vierspurige Ausbau der B 27 müsse schnellsten vorankommen, 20 Jahre Planung an Entwürfen im Land ohne Planfeststellungsreife seien inakzeptabel. Die Finanzierung der Regionalstadtbahn werde durch die Grundgesetzänderung möglich, und durchgängige Mobilfunkverbindungen und flächendeckendes schnelles Internet seien unverzichtbar.

Deutliche Worte richtete sie an die SPD und ihre Vorschläge zur Reform von Hartz IV oder einer Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit: „Wir denken das Sozialsystem vom Menschen her, aber nicht ausschließlich aus der Perspektive derer, die davon profitieren, sondern zunächst auch von denen her, die die Mittel dafür Tag für Tag hart erarbeiten.“ Die SPD betreibe Sozialpolitik mit der Gießkanne und schaffe dadurch neue Ungerechtigkeiten, kritisierte Annette Widmann-Mauz.

Ralph Brinkhaus hielt seine Rede „auf Augenhöhe“ mitten im Publikum und lobte seine Gastgeberin, die im Bundeskanzleramt eine unverzichtbare Arbeit für erfolgreiche Integration und starken Zusammenhalt in Deutschland leiste. Zugleich hob er die Bedeutung der kommunalen Ebene hervor, wo politische Entscheidungen unmittelbare Wirkung zeigten. Genau deshalb komme es auf ein starkes CDU-Ergebnis bei den Kommunalwahlen an.

Viel Applaus erntete der Fraktionsvorsitzende für seine Idee eines vielfältigen Europas der unterschiedlichen Regionen, deren Interessen sich auch in Brüssel wiederfinden müssen. Zugleich würden Errungenschaften wie Reisefreiheit und freier Warenverkehr, europaweiter Verbraucher- und Umweltschutz sowie Studentenaustausch-Programme viel zu oft in den Hintergrund treten. Als überzeugter Europäer warnte Brinkhaus vor wachsendem Nationalismus, der sich auch in den Debatten im Bundestag manifestiere und das gesellschaftliche Klima in Deutschland vergifte.

Der Unionsfraktionsvorsitzende sprach außerdem über wichtige Zukunftsthemen wie innere Sicherheit und Wirtschaft bis hin zum Klimaschutz. Die Union verfolge mit dem geplanten Kohleausstieg sehr ambitionierte Klimaziele. Dabei dürfe man die Versorgungssicherheit jedoch nicht ausblenden.

Eine Gruppe von Jugendlichen nutzte die Veranstaltung, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Nach der Veranstaltung nahmen sich der Fraktionsvorsitzende und die Staatsministerin Zeit und diskutierten engagiert mit ihnen. Brinkhaus verabschiedete sich, so schreibt die Partei in ihrer Pressemitteilung, „von einer selbstbewussten und hoch motivierten CDU“, die dem Festredner mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen dankte.