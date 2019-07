Kurz vor den Sommerferien fanden gleich zwei beliebte Staffel-Waldlaufmeisterschaften des Diasporahauses Bietenhausen statt.

Beim ersten Wettkampf nahmen neun Diasporaklassen am sportlichen Vergleich über viermal 1,7 Kilometer teil. Es wurde wochenlang trainiert, es gingen 36 hochmotivierte junge Läufer im Alter von acht bis 13 Jahren beim Staffellauf an den Start. Dazu durften weitere 14 Schüler, die nicht so leistungsfähig sind, im Jedermannlauf ihre Motivation zeigen.

Es wurde wieder mit Altershandicap – 15 Sekunden pro Jahr – gelaufen. Der spätere Sieger, die Klasse fünf aus Bietenhausen, durfte deshalb erst vier Minuten später als die Jüngsten starten. Nach spannendem Rennverlauf überholten sie alle anderen Staffeln und durften bei der Siegerehrung stolz ihre Goldmedaillen zeigen.

Die Silbermedaille erliefen sich die Viertklässler aus Bietenhausen. Über die Bronzemedaille freute sich die Klasse 3/4 der Außenstelle Rottenburg. Aber Verlierer gab es wie immer keine, denn Organisator Karlheinz Harrer stellte die Wettkämpfe wie stets unter das olympische Motto, dass die Teilnahme wichtiger sei als der Sieg. Daher waren auch die Staffeln der Außenstellen Balingen und Rottenburg sowie die Bietenhäuser Schüler nicht traurig, dass sie keine vorderen Plätze belegten. Sie bekamen alle Teilnehmermedaillen und Urkunden mit integriertem Mannschaftsbild.

Schulleiterin Marie-Louise Funk durfte bei der Siegerehrung 50 Mal den stolzen Schülern durch Handschlag zu ihrem Erfolg gratulieren. Auch die Jedermannläufer wurden für ihre Leistungsbereitschaft geehrt.

Schon eine Woche später fanden die Staffelmeisterschaften mit anderen Schulen statt. Daran nahmen sechs Diasporastaffeln und drei Gastschulen teil. Die Verantwortlichen Marie-Louise Funk und Peter Hund sowie die Vorstände des Diasporahauses Bietenhausen, André Guzzardo und Wilhelm Hailfinger, begrüßten die Staffelläufer und bedankten sich für deren Leistungsbereitschaft.

Das sportliche Lehrerkollegium, einschließlich der Schulleitung, stellte sich ebenfalls dem sportlichen Vergleich, mit dem Ziel, schneller zu sein als die Topläufer des Diasporahauses.

Die Staffel 1 aus Bietenhausen war mit Abstand die älteste im Wettbewerb und durfte erst nach fünf Minuten und 45 Sekunden, zeitgleich mit den Lehrern, starten. Zu Beginn des Rennens setzte sich der Titelverteidiger, die Sprachheilschule Balingen, mit ihrem Startläufer an die Spitze. Seine fünf Staffelkameraden bauten den Vorsprung Runde für Runde aus. So erreichten die sechs zehnjährigen Jungen mit knapp unter 50 Minuten für die 10,2 Kilometer lange Strecke eine fabelhafte Zeit.

Die Silbermedaille erliefen sich erstmals die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule Hechingen. Im Prestigeduell Lehrer-Schüler, waren die Schüler wieder einmal schneller und erreichten als Dritte das Ziel, knapp 50 Sekunden vor ihren Lehrern. Aber auch die Schüler der Weggentalschule Rottenburg, der Außenstelle Rottenburg und der Grundschule Bietenhausen zeigten tolle Leistungen und wurden für ihre Bemühungen mit viel Beifall bedacht.

Noch bevor die letzten Schweißtropfen getrocknet waren, gab es die feierliche Siegerehrung durch die Schulleitung und den Organisator.

Mit viel Beifall wurden alle Laufstaffeln bedacht. Stolz durften die tollen Jungen aus Balingen den Wanderpokal in den Himmel recken. Alle Gastteams versprachen auch, im kommenden Jahr wieder teilzunehmen. Zum Schluss hieß es wie immer: „Eis für alle!“