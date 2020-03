Die Zeit drängt offenbar mächtig. Seit Donnerstag vergangener Woche haben die meisten Hechinger Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Seit dieser Woche mussten auch Dienstleister wie Frisöre, Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios dichtmachen. Am Dienstag nun hat der Stadtmarketingverein Hechingen eine gemeinsame Strategie gegen das allerorten befürchtete Ladensterben gestartet. Das Ziel: Die Bevölkerung soll auch weiterhin bei den Geschäften vor Ort einkaufen, auch wenn diese geschlossen haben. Aber es gibt ja Liefer- und Abholservice.

In der vergangenen Woche hatte der Stadtmarketing noch ziemlich ratlos geklungen. Sein Sprecher und Macher Sigfried Wischke war halbwegs ernüchtert, weil seine Vorstöße, die Geschäfte sollten sich mehr für den Online-Handel erwärmen, offenbar wenig fruchteten.

Situation enorm schwierig

Nun versucht es der Verein „in der jetzigen, enorm schwierigen Situation“ (Vorsitzender Rainer Weith) mithilfe einer Umfrage unter den Mitgliedsgeschäften. Sigfrid Wischke macht dabei den Ernst der Lage deutlich: „Die Einzelhandelsgeschäfte sind mit wenigen Ausnahmen seit dem 19. März geschlossen. Diese Situation bedeutet für alle Geschäftsinhaber eine ernsthafte wirtschaftliche Bedrohung, und für deren Beschäftigte die Gefährdung ihrer Arbeitsplätze.“ Grundlagen für ein gemeinsames Vorgehen soll die Befragung der Mitglieder liefern. Diese sollen „ihre Möglichkeiten hinsichtlich telefonischer Beratung, Lieferservice, Onlineshop, Geschenkgutscheinen, Facebook oder City App überprüfen und dann melden.“

Der Bevölkerung soll klargemacht werden, dass der Handel trotz der geschlossenen Geschäfte nicht tot ist – „auch wenn es in der Stadt so aussieht.“ Neben der von Bund und Land angebotenen Hilfen für Firmen seien die Kunden der wesentliche Faktor, betont Wischke – „jetzt und vor allem in der Zeit nach Corona“.

Bloß keine Hamsterkäufe!

Einige Bitten an die Mitbürgerinnen und Mitbürger hat das Stadtmarketing schon hier und heute: Dinge des täglichen Bedarfs in den noch geöffneten Geschäften und auf dem Wochenmarkt kaufen; Hamsterkäufe unbedingt vermeiden; die örtlichen Onlineshops und die Lieferdienste nutzen; mit aufschiebbaren Einkäufen warten, bis die Geschäfte wieder öffnen.

Das interessiert ebenfalls: