Eigentlich sind die Weichen schon lange gestellt beim Stadtmarketingverein. Neuer Vorsitzender soll Rainer Weith werden, den wiederum der bisherige Vereinschef Martin Keidel als Stellvertreter unterstützt. Schon vor Monaten hat das neue Führungsduo den zukünftigen Kurs bekannt gegeben. Der soll, so die Kurzfassung, noch mehr hingehen zur Mitgliederpflege und noch weiter weg vom Veranstaltungsmacher.

Meinungsabfrage per Mail

Nun aber will es die Vereinsspitze ganz genau wissen: Am Dienstag wurden die Mitglieder per Rundmail aufgefordert ihre Meinung zum Kurs der Zukunft kundzutun – Blitzumfrage beim Stadtmarketing. Das könnte gewagt sein: Was ist, wenn die Mitglieder den propagierten Kurs so gar nicht mittragen? Das Ergebnis dürfte schon in Bälde feststehen. Die Rückantworten sind möglich bis zum bevorstehenden Samstag, 7. September. Dann bietet der Sonntag hervorragend Zeit für die Auswertung – ehrenamtliche Arbeit für Geschäftsleute in der sauer verdienten Freizeit mit vielleicht ungewissem Ausgang.

Welche Schwerpunkte als Ziel?

Allzu viel Zeit müssen die Mitglieder nicht opfern. Vier Fragen werden ihnen gestellt. Nummer 1 geht gleich ans Eingemachte: „Welche Schwerpunkte sollte sich der Stadtmarketing Hechingen e.V. für die zukünftige Arbeit setzen?“ Bislang ist geplant, dass der Verein weg soll vom Festlesmachen. Vom Sternlesmarkt, dem Hechinger Weihnachtsmarkt, hat man sich definitiv verabschiedet, der Abend „Hechingen im Lichterglanz“ soll aber nach Möglichkeit und der Pause im vergangenen Jahr wieder stattfinden. Welche Termine sollen es genau sein? Dazu Frage 2: „Welche Veranstaltungen sollte der Stadtmarketing Hechingen e.V. durchführen?“

Frage 3 zielt auf die Mitgliederpflege ab: „Welche Leistungen für seine Mitglieder erwarte ich vom Stadtmarketingverein?“ Und abschließend, die Nummer 4, ebenfalls von großer Bedeutung in heutigen Zeiten: „In welcher Form kann ich mir persönliches Engagement vorstellen?“

