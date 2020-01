Das ist aber ganz besonders fein, was sich die Arbeitsgruppe des Stadtmarketingvereins Hechingen für den Freutag Nummer 4 ausgedacht hat: Am 31. Januar dürfen die Kunden in den teilnehmenden Geschäften würfeln. Um Rabatte! Wer beispielsweise bei drei Würfeln drei Sechsen hat, der kann sich über einen satten Nachlass von 18 Prozent freuen. Diese Sonderaktion gilt wohlgemerkt auch für bereits heruntergesetzte Ware. Wenn das kein Anreiz ist, zum ersten oder auch zum wiederholten Mal die Gelegenheit zu nutzen und gemütlich bis 20 Uhr einzukaufen!

Schnorchelhuaschter spielen auf

Doch das ist noch gar nicht alles: Weil Fasnet ist, wird der Freutag in der kommenden Woche zum närrischen Freitag erklärt. Die Läden sollen entsprechend dekoriert sein, empfiehlt der Stadtmarketingverein. Die Schnorchelhuaschter sorgen dazu den ganzen Abend lang für die passende Musik. In der Regel vor den Geschäften. Wo der Platz reicht, vielleicht auch drinnen.

Neu ist, dass der Stadtmarketingverein den teilnehmenden Mitgliedern nun dringend ans Herz legt, die Aktionen nicht auf den einen Abend im Monat zu beschränken. Sie sollen in die Verlängerung gehen! „Wenn man den ganzen Aufwand betrachtet, ist das nur sinnvoll“, sagt der Vereinsvorsitzende Rainer Weith. Und das heißt, dass man bis zum 8. Februar in den mitmachenden Läden zu den Rabattwürfeln greifen kann. Wie immer ist es den Geschäftsleuten freigestellt, das Freutag-Motto noch durch weitere Aktionen auszubauen.

Resonanz ist geteilt

Die Macher des Vereins geben sich weiterhin zuversichtlich, was die Fortsetzung der Reihe angeht. Auch wenn’s nicht gar so einfach ist, etwas Neues zu etablieren. Sigfried Wischke formuliert es so, dass man sich’s einrahmen sollte: „Unsere Erwartungen wurden in einem schmalen Maße erfüllt.“ Dass die Leute teilweise nicht gar so heftig an den ausgewählten Freitagabenden in die Hechinger Geschäfte stürmten, erklärt sich der Verein dadurch, dass das Vorhaben noch in der Anfangsphase ist, und an der Jahreszeit: Wenn’s so früh dunkel wird, bleibt man vielleicht lieber daheim in der warmen Stube. Mit dem Frühjahr soll mehr Schwung in die Sache kommen.

Die Konkurrenz passt auf

Dass in Hechingen etwas geht, wird in der Umgebung sehr wohl beobachtet, weiß Sigfried Wischke: In Balingen und Albstadt sei man neugierig auf die Resonanz der Freutage. Aber der Stadtmarketing-Sprecher bleibt dabei: Schmal sei auch der Grat, auf dem man sich mit diesem Abendverkauf bewege. Die Meldungen aus den Geschäften sind unterschiedlich, sagt Wischke. Es komme ganz auf die Branche an. So profitieren Geschäfte mit Mode und Schuhen eindeutig mehr vom Freutag als zum Beispiel Optiker, Buchhandlungen oder Juweliere.

Weitergehen soll es. Keine Frage. Für den März-Freutag arbeitet der Stadtmarketingverein an einer großen Sache. In den teilnehmenden Geschäften soll Kunst ausgestellt werden, die ebenfalls länger gezeigt wird als nur den einen Abend. Dazu gibt es als Thema das „Frühlingserwachen“ mit haufenweise Blumen. Einen kleinen Durchhänger hat die Ideenfabrik derzeit noch für den Februar. Am Motto „Fastenzeit“ hat man doch eher Zweifel. Eine Premiere wird es im Juli geben: Da fallen der Freutag und der Tischlein-deck-Dich-Markt (der im Mai wieder losgeht) erstmals aufs gleiche Datum.

Info Zum Aufnotieren: Der nächste Hechinger Freutag mit Verkauf bis 20 Uhr ist am 31. Januar. Dann kann man um zusätzliche Rabatte würfeln.

