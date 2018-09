Hechingen Stadtmarketing...

Hechingen / Ernst Klett

Nach einer teilweise quälenden und fast kleinkarierten Aussprache in der Sondersitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend gab es am Ende doch noch die erlösenden Worte. Man wolle den erhöhten Zuschussbedarf (34 500 Euro) sehr, sehr wohlwollend prüfen, sagte Freie-Wähler-Sprecher Werner Beck. Almut Petersen von der Bunten Liste unterstrich, dass gute Ideen Geld kosten, und das werde man bei der Haushaltsberatung beachten. Ebenso Werner Schmidt (Freie Wähler): „Es kostet halt, aber es bringt auch was.“ Fraktionskollege Frank Balbach betonte, dass das Geld fürs Stadtmarketing gut angelegt sei, weil es eine Investition für alle Bürger sei.

Martin Keidel, der Vorsitzende, Schatzmeister Michael Hahn und der 2. Vorsitzende Herbert Lindner hatten zuvor klarzumachen versucht, dass die bisherigen Veranstaltungen im Jahreslauf mit dem bisherigen Budget nicht zu stemmen sind. Sollte die Stadt nicht mehr zuschießen, müssten deutliche Abstriche bei der Qualität gemacht werden. Neben einer zusätzlichen Veranstaltung im kommenden Jahr, einem schon länger geplanten Herbstfest, ist es insbesondere die Beteiligung am Kooperations- und Erfolgsmodell „Tischlein-deck-dich-Markt“, die den ehrenamtlich tätigen Vereinsmachern Sorge bereitet. Konkret geht es um eine angemessenere Bezahlung für Koordinator Sigfried Wischke, die vom Vorstand ins Spiel gebracht wird. Dieser erhält die Bezahlung eines Minijobbers, bringt aber, so Martin Keidel, allein für jeden Freitagabendmarkt bis zu 80 Stunden ehrenamtlich auf.

Was Wischke wert ist, sieht man am Lichterglanz 2018: Der wird ersatzlos gestrichen. Der Koordinator, besser das Mädchen für alles und Macher des Vereins, fällt wegen der schweren Erkrankung seiner Frau vorerst aus. Er fehlte auch in der Sitzung. Ohne ihn können die ausnahmslos ehrenamtlich Tätigen diese Großveranstaltung nicht stemmen. Außerdem mangelt es dieses Jahr auch erheblich an Euros. Martin Keidel kündigte an, wieder das Geschäftsführer-Modell zu prüfen. Oder aber die Stadt müsse einen Citymanager einstellen.

Bürgermeister Philipp Hahn würdigte wie ausnahmslos alle Redner das Engagement und die Erfolge der Stadtmarketing-Truppe. Es gebe auch keinerlei Grund, um an den Zahlen zu zweifeln, betonte der Verwaltungschef. Roger Braun (SPD) hatte die Auflistung nicht ausreichend transparent genannt und wollte Einblick ins gesamt Haushaltswerk. Rolf Ege (Freie Wähler) hatte das einst gehandelte Finanzierungsmodell in Erinnerung gebracht: jeweils die Hälfte Handel und Gewerbe und die Stadt. Das nannte Martin Keidel nicht realistisch. Kritisch hinterfragt wurden die Ausgaben für den gefloppten Adventsmarkt. 8000 Euro hatte allein das Gestell für den „Wald“ am Rathausbrunnen gekostet. Die Vorstandsmitglieder räumten ein, dass man sich von diesem Projekt viel versprochen hatte, es aber leider nicht angekommen ist.

Mit seiner Budgetplanung für 2018 von annähernd 36 000 Euro kommt der Verein offenbar so halbwegs hin. Allerdings stehen bei den Ausgaben für den Lichterglanz eben drei Nullen. Im nächsten Jahr sieht die Planung ein Gesamtbudget von knapp 80 000 Euro vor. Da wird durchweg höher kalkuliert. Der Sternlesmarkt, jetzt im Dezember (er findet statt!) mit etwas unter 3000 Euro notiert, steht 2019 mit 12 000 Euro in der Liste. Die Frühjahrsveranstaltung, 2018 als „Märchenhaftes Einkaufen“ tituliert und Nachfolger des Stadtfestes „Hechingen aktiv“, ist mit 9500 Euro budgetiert, ebenso die Premiere des Herbstfestes.

Unterm Strich nennt das Zahlenwerk des Schatzmeisters 34 500 Euro als „zusätzlich benötigte Finanzmittel 2019“. Bislang ist die Stadt mit 31 000 Euro gerechnet. Die beiden großen Banken sind mit 5000 Euro dabei, und an Mitgliedsbeiträgen kommen 14 500 Euro zusammen.