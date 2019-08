Die verschobene Hauptversammlung des Hechinger Stadtmarketing-Vereins findet nun am 24. September statt.

Die Hauptversammlung, die dem Hechinger Stadtmarketing-Verein den lange angekündigten Neustart bringen soll, hat einen neuen Termin. Nachdem sie Anfang Juli noch verschoben werden musste, soll sie nun am Dienstag, 24. September, um 19.30 Uhr im kleinen Saal des „Museum“ stattfinden. Wichtigster Punkt des Abends ist die Neuwahl des Gesamtvorstandes. Wie schon im Frühjahr mitgeteilt wurde, soll Rainer Weith, Inhaber des Schuh- und des Modegeschäftes an der Johannesbrücke, den Vorsitz übernehmen, während der bisherige Vorsitzende Martin Keidel den Vize machen soll. Das gilt dem Vernehmen nach unverändert. Nach seiner erwarteten Wahl will sich Rainer Weith gleich mit einer Antrittsrede an die Mitglieder wenden. Dabei dürften auch die nächsten Vorhaben eine Rolle spielen. Bekanntlich hat sich der Stadtmarketing-Verein aus der Organisation des Sternlesmarktes zurückgezogen. Dieser wurde dann prompt auch von der Stadt aufgegeben und soll nun durch einen fürstlichen Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende rund um die Villa Eugenia (organisiert von Marc Unger) ersetzt werden. „Hechingen im Lichterglanz“ – so ist es geplant – soll es dagegen wieder unter der Regie des Stadtmarketing-Vereins geben, jedenfalls wenn genügend Mitglieder Bereitschaft zum Mitmachen zeigen. Das dürfte in der Versammlung auch ein Thema sein.

Ein weiterer Punkt des Abends ist der Vereinsausschluss des ehemaligen Geschäftsführers Wolfgang Groth, mit dem der Verein im Rechtsstreit liegt. Darüber sollen die Mitglieder abstimmen.

Im Übrigen stehen auf der Tagesordnung: ein Grußwort von Bürgermeister Philipp Hahn, der Jahresabschluss 2018, die Entlastung des bisherigen Gesamtvorstandes, der Haushaltsplan 2019 und Anträge (die Martin Keidel bis zum 19. September schriftlich braucht).