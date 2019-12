Bei Regen und Schnee wird ab sofort nicht mehr gegrummelt. Dies gilt zumindest für diejenigen, die mit einem neuen Schirm des Hechinger Stadtmarketingvereins unterwegs sind. Denn darauf steht groß zu lesen „Mit Sonne im Herzen“. Oder darf man dann trotzdem schlechte Wetter-Laune haben? Sei’s drum. Wer in der Zollernstadt einkauft, der kann sich nun mit einem Schirm der besonderen Art wappnen. Denn das Stadtmarketing ist zweifarbig unterwegs: Die gelben sind die Leihschirme, die grauen sind zum Verschenken da.

Die Idee zum Schirm

Rainer Weith ist erneut begeistert. Der neue Stadtmarketing-Vorsitzende hat weiterhin viel Spaß an seinem Ehrenamtsjob. Und die Schirm-Idee stammt von ihm. Im eigenen Geschäft hat er nämlich oft genug mitbekommen, wie Kunden beim Verlassen des Ladens feststellen mussten, dass es plötzlich zu regnen begonnen hatte – und sie ohne Schirm unterwegs waren. Das hat jetzt ein Ende: Die Mitgliedsgeschäfte erhalten ab sofort gelbe Schirme – gratis vom Stadtmarketing zur Verfügung gestellt – und können sie ihrer vom Regen überraschten Kundschaft leihweise mitgeben. Der glückliche Einkäufer beziehungsweise die glückliche Einkäuferin bringen den Schirm dann wieder in den Laden zurück oder geben ihn bei einem anderen Mitgliedsgeschäft ab.

1000 Regenschützer

Die grauen Exemplare verkauft der Stadtmarketingverein an seine Mitglieder für rekordverdächtige 3,95 Euro (nach Weihnachten 4,95 Euro, immer noch rekordverdächtig). Die können sie dann verschenken – an die Kundschaft oder auch an ihre Mitarbeiter oder an beide. Rainer Weith hat bei den Stückzahlen kräftig zugeschlagen: gelb und grau gibt es jeweils 500 Exemplare.

Der frohe Regenschutz kommt zeitlich exakt passend zu Weihnachten und zum inzwischen dritten Hechinger „Freutag“, dem langen Freitagabend mit besonderen Aktionen in den Geschäften. Der Termin ist nur auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Denn der 27. Dezember ist bekanntlich der erste der umsatzstarken Tage im Einzelhandel, die bis Dreikönig dauern. Stichwort: Geldgeschenke unterm Christbaum!

Nach dem Auftakt mit den Äpfeln und dem folgenden Black-Freutag zum Thema Schokolade, Kaffee und Co. ist nun der Jahreszeit entsprechend ein doppelter Freutag an der Reihe: Die Geschäfte sollen ihren Kunden zum einen Danke sagen für die Treue im alten und ihnen zum anderen viel Glück wünschen im neuen Jahr. Dazu können sie Glücksbringer wie Marzipanschweinchen reichen oder auch Prosecco verschenken. Der Stadtmarketing setzt da ganz auf die Kreativität seiner Mitglieder. Und eben die bekommt von Sprecher Sigfried Wischke beste Noten. Ein weiterer Tipp: Beliebt sind ebenfalls Hechinger Gutscheine (für zehn, 25 und 50 Euro; Infos unter www.stadtmarketing-hechingen. de.).

Noch mehr überzeugen

So langsam, aber ziemlich sicher mausert sich der „Freutag“ denn auch zu einem kleinen Erfolgsmodell. Die Kunden sollen dabei nicht allein die längeren Öffnungszeiten bis möglichst 20 Uhr genießen, sondern ihren Einkauf auch richtig erleben können – „Event“ lautet das Zauberwort. Freilich muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. „Es braucht einen langen Atem“, sagt Sigfried Wischke. Doch der nimmt den erfolgreichen Freitagabendmarkt als Vergleich: Da habe es zunächst ebenfalls Ressentiments gegeben. Wie „Tischlein deck dich“ soll der „Freutag“ zu einem Hechinger Alleinstellungsmerkmal werden.

Im Jahr 2020 wird die neue Freitagsreihe auf jeden Fall weitergehen. Eine extra dafür aufgestellte Arbeitsgruppe macht sich gleich Anfang Januar an die Themenplanung. Ihr gehören an: Ingrid Burger von der HZ, Vorstandsmitglied Ulrike Stoll-Dyma, Karolina Funk vom „Frauenzimmer“, Herbert Lindner vom Schuhhaus Schoy und Sprecher Siegfried Wischke.

