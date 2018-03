Hechingen Stadtkapelle: Jung und Alt harmonieren

Hechingen / Antonis Lezerkoss

Stolz ist der Verein auf seine erfolgreiche Jugendarbeit und ein gutes Miteinander.

Musikalisch flott und jazzig stimmten Samual Restle, Posaune, und Bernd Haid, Schlagzeug, die Anwesenden auf die Mitgliederversammlung der Hechinger Stadtkapelle ein. Vorstandsvorsitzender Michael Hegele blickte auf ein erfolgreiches Musikjahr mit vielen glanzvollen musikalischen Ereignisse zurück.

Er nannte als Höhepunkte die musikalische Mitgestaltung und die kulinarische Teilnahme der Musiker am Irma-West Kinderfest, das Kirchenkonzert in St. Jakobus als Benefiz-Konzert zugunsten der Kirchturmsanierung, das Spenden in Höhe von 5000 Euro einbrachte, den Neujahrsempfang und das alljährliche Jahreskonzert in der Stadthalle Museum am 1. Advent – das ein großer Erfolg war und mit viel Lob bedacht wurde.

Mit Stolz verwies Hegele auf die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins: „Diese Arbeit kann mit Geld nicht aufgewogen werden. Unsere Bläserjugend ist ein super Aushängeschild.“ Beide Jugendkapellen Juka I und Juka II hätten unter der Obhut von Markus Best als Dirigent und Lisa-Marie Wasserkampf als Leiterin sowie den beiden Vertretern Hanna Huber und Lukas Schneider ein vielversprechendes und eigenständiges Profil innerhalb des Vereins entwickelt.

39 Proben und 15 Auftritte

Hegele lobte den Einsatz aller Musiker und stellte fest, dass bei dem Orchester Alt und Jung in bestem Einvernehmen kameradschaftlich zusammen musizierten und anstehende Aufgaben gemeinsam bewältigten.

Sein Ausblick auf 2018 galt besonders dem geplanten Open-Air Konzert des großen Blasorchesters vor der Villa Eugenia und dem Jahreskonzert.

Dirigent Bernd Haid sah, was die Teilnahme der Musiker an Proben und Auftritten anbelangt, mehr Luft nach oben. Für die Literaturauswahl wünsche er sich im Sinne einer abwechslungsreichen Programmgestaltung eine aktive Beteiligung der Musiker. Für eine gute Idee halte er auch einen Workshop mit Profis, die wertvolle Tipps geben könnten.

Schriftführer Manuel Steidel berichtete von 39 Proben und 15 Auftritten des gesamten Orchesters und von neun Proben und drei Auftritten der Egerländer. Er lenkte in seinen Ausführungen das Augenmerk auf die vielfältigen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit und ermunterte zur Mitarbeit bei der Vereinschronik.

Jugendleiterin Lisa-Marie Wasserkampf gab in ihrem Bericht einen detaillierten Überblick über die Nachwuchsarbeit. Das Wertungsspiel in Bisingen sei erfolgreich absolviert worden, fünf Schüler hätten die D1-Prüfung mit Bravour bestanden und bei der Spaß-Olympiade im Killertal hätten die Jugendlichen den dritten Platz belegt. Stolz präsentierte sie ein von den Jungmusikern neu entworfenes Banner für die Stadtkapelle.

Die Kassenprüfer Georg Niedermeier und Bernd Merkel (nicht anwesend) bestätigten Stefanie Schöntag eine einwandfreie Kassenführung.

Nach der Entlastung des Vorstandes durch den Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Heiko-Peter Melle wurden folgende Vorstandsmitglieder auf weitere zwei Jahre gewählt: 2. Vorsitzender Joachim Restle; Schriftführer Manuel Steidel; Jugendleiterin Lisa-Marie Wasserkampf; Aktive Beisitzer Rolf Stehle und Patrick Maye. Als Passive Beisitzerin löst Ulrike Stoll-Dyma Karin Mezger ab.

Melle honorierte die zehnjährige aktive Zugehörigkeit des Tenorsaxofonisten Bernhard Fittkau und des Hornisten Daniel Schneider mit dem Ehrenzeichen in Bronze. Sabine Wasserkampf wurde mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Tätigkeit geehrt.

Nach jahrzehntelangem aktivem Mitwirken im Orchester verabschiedeten sich Walter Annau und Hans Dietmann schweren Herzens in den Ruhestand.