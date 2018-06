Hechingen Stadtfrühstück und Fotowettbwerb

Hechingen / Bernd Ullrich

Die Vereinigung „Hechinger Esprit“ präsentiert erneut eine Reihe Veranstaltungen. Dazu gehören ein Fotowettbewerb, das Stadtfrühstück, ein Filmabend und das Drachenfest. „Leute von Hechingen fotografieren Leut‘ vo‘ Hechinga“ lautet das Thema des diesjährigen Fotowettbewerbes. Das Projekt steht in Zusammenarbeit mit dem Hohenzollerischen Landesmuseum und Foto Keidel. Die Aufnahmen sollen Menschen in besonderer und persönlicher Weise zeigen, heißt es in der Ausschreibung. Gefragt sind sowohl Porträts wie auch Gruppenfotos, Menschenansammlungen oder Detailaufnahmen. Optisch und thematisch soll aber der Mensch im Fokus stehen. Da jedes Foto eine Geschichte hat, soll diese mit wenigen Worten erzählt werden. Die Aufnahmen sollen aus dem Jahr 2018 stammen und in Hechingen oder den Stadtteilen gemacht worden sein.

Pro Einsender dürfen maximal drei Fotos eingereicht werden; digital maximal zehn MB, Papierbild 20 auf 30 Zentimeter. Folgende Angaben sollten zu jedem Foto gemacht werden: Name, Adresse, Telefon, E-Mail, wenn es die fotografierte Person erlaubt deren Name und Wohnort. Die Bildbeschreibung sollte aus mindestens einem Satz, jedoch nicht mehr als 300 Zeichen bestehen und die Frage beantworten: „Was verbindet Sie/euch/dich mit der Stadt oder dem Stadtteil?“ Der Einsendeschluss ist der 15.Juli. Einsendungen an: Hohenzollerisches Landesmuseum, Schloßplatz 5 in 72379 Hechingen; hzl-museum@hechingen.de Mehr Infos unter www.hzl-museum.de. Ab 29. September werden die ausgewählten Fotografien bei der Langen Nacht der Kultur ausgestellt. Eine Jury ermittelt drei Sieger ermitteln, für die es Preise gibt

Info Weitere Veranstaltungen sind das Stadtfrühstück am Samstag, 23. Juni (Ausweichtermin 21. Juli), der Filmabend am 29. Juni und das Drachenfest am 30. September.