Hechingen Stadtbücherei Hechinger immer interaktiver

Hechingen / Ernst Klett

Die CDs verstauben, weil sie kein Mensch mehr will. Die neue Medienwelt regiert auch in der Münzgasse.

Das gedruckte Buch werde noch lange eine Rolle spielen. Als Zuhörer älteren Baudatums wollte man Sylvia Rieker diesen Satz gern unterschreiben. Aber was die Leiterin der Stadtbücherei Hechingen sonst noch alles aus der Münzgasse plauderte, das ließ einen dran zweifeln. Dort setzt man zwar weiterhin auf Papier zum Ablesen der Buchstaben, aber die schöne, neue Medienwelt wird deshalb nicht vernachlässigt. Wie auch. Denn je jünger die Nutzer, desto mehr wird die Onleihe genutzt. Den Zugriff auf E-Books gewährt das Hechinger Haus der Medien seit 2012 im großen Verbund zwischen Schwarzwald, Alb und Donau. Und das heißt: Es gibt alles! Oder auch nicht. Denn die Verlage, so lautet die Rieker-Klage, zicken gern bei Neuheiten. Die kommen dann erst mit Verspätung in den Verteiler, und das sorgt bei der Kundschaft für Unzufriedenheit. Sylvia Rieker gab offen zu, dass sie aber mit einer Sofortlösung nicht dienen könne.

Ähnliches verkündete sie vom Musik-Streaming-Angebot. Es soll zwar immer noch Fossile geben, die CDs kaufen und Schallplatten hören, aber die Jungen, die wollen keine Hardware mehr in der Hand halten. Sie wollen ihre Musik bequem aus dem Internet in die Ohren bekommen. Dafür freilich muss auch eine Bücherei in die Tasche greifen. Ziemlich tief sogar, wie die Fachfrau aus der Münzgasse den Hechinger Stadträtinnen und Stadträten erläuterte. Im Moment wird noch mit den Anbietern verhandelt, und das sei ein hartes Brot, ließ Sylvia Rieker wissen.

Aufwand und Kosten gecheckt werden derzeit ebenfalls wegen der möglichen Einführung von RFID (radio-frequency identification). Mithilfe dieser Technik könen die Ausleihen schneller oder von den Nutzern sogar selbst verbucht werden, was dem Büchereipersonal mehr Zeit für die Beratung gibt. Die braucht es nämlich in der schönen, neuen Medienwelt mehr als früher noch mit Papierbüchern allein. Die Leiterin der Einrichtung plant deshalb auch eine „Sprechstunde“, in der sie die Zugriffe auf Datenbanken erklärt. Die hochmoderne Verbuchungstechnik ist übrigens in Mössingen oder Bodelshausen schon Standard. Überhaupt, die Nachbarschaft. Die beiden Kommunen und ebenso Dußlingen mit seinem Bücherei-Neubau beim Bahnhof haben alle doppelt so viel Fläche zur Verfügung als die Hechinger Stadtbücherei. Die Platznot ist schon immer, mit der Zeit aber umso mehr, ein Problem fürs Münzgassen-Team. Bei Lesungen muss schweißtreibend umgeräumt werden, und herzeigen, was man alles hat, kann man auch nur begrenzt.

Sylvia Rieger allerdings wollte wie in den vergangenen 19 Jahren an keiner Stelle den Eindruck erwecken, dass sie den Bücherei-Blues bekommen könnte. Ganz im Gegenteil. Es wird alles gemacht, was den Nutzern nutzt und die Stadtkasse noch halbwegs verkraftet. Bei den seit Jahren beliebten Tiptoi-Büchern fürs interaktive Lernen ist die Stadtbücherei bei jedem Exemplar doppelt ausgerüstet. Das muss auch so sein, denn der Bestand ist mit großem Abstand der Renner. Ein Tiptoi hat einen Umsatz von 12,11-mal pro Buch; der Durchschnitt aller Medien liegt bei 4,43.

Gezielt wird in der Stadtbücherei schon immer für die Hauptnutzer gearbeitet, also Kinder und Jugendliche. Entsprechend eng ist stets das Beisammensein mit Schulen und Kindertagesstätten. Intensiv ist ebenso das Miteinander mit den Deutschkurslern der Volkshochschule, die im selben Gebäude residiert.

In der Münzgasse lebt man also ganz gut in der veränderten Medienwelt. Man ruht sich aber nicht aus: Die Bücherei strebe auch künftig eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung ihrer Angebote an, formulierte deren Leiterin. Die bloßen „Ausleihstationen“ sind längst passé. Was kommen wird, das sind die Aufenthalts- und Lernorte – wenn der Platz dafür da ist. Das Fazit nach einer vollen Stunde Vortrag im Gemeinderat: „Auch die Stadtbücherei Hechingen ist aufgefordert, mit Nachdruck an diesem Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Stadtbücherei zu arbeiten.“