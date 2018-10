Hechingen Stadt will Klein den Hund endgültig wegnehmen

Hechingen / Hardy Kromer

Martin Tolgar Klein hat es jetzt schriftlich: Er soll seinen Boxer-Hund Apollo definitiv nicht mehr zurückbekommen.

Die Stadt Hechingen beabsichtigt, Martin Tolgar Klein die Haltung seines Boxer-Hundes endgültig zu untersagen. So steht es in einem Brief, den der Münzgassenbewohner am Donnerstag aus dem Rathaus bekommen hat. Betreff: „Untersagung der Hundehaltung, Beschlagnahme und Einziehung Ihres Hundes ,Apollo’“, unterschrieben von Stephan Reuß, dem Leiter des Sachgebiets Ordnungswesen.

Begründet wird dieser nächste Schritt in der Hechinger „Apollo-Affäre“ mit Kleins „beharrlichen und hartnäckigen Weigerung zur Einhaltung der Halterpflichten (hier: Einhaltung des Leinenzwangs)“. Aktenkundig seien „mindestens elf Fälle seit Juni 2017“. Da Klein „aufgrund der Häufigkeit der Vorkommnisse“ beharrlich seine Halterpflichten verletze, geht das Ordnungsamt davon aus, dass Klein „diese Störung auch zukünftig nicht beenden“ werde. Aus diesem Grund wird Martin Tolgar Klein nicht nur die Hundehaltung untersagt, sondern der Boxer wird auch von Amts wegen „beschlagnahmt und einzogen“.

Bis zum kommenden Mittwoch, 31. Oktober, wird dem 42-Jährigen Gelegenheit gegeben, „zur beabsichtigten Maßnahme Stellung zu nehmen“.

Wie berichtet, war Klein der Hund am Mittwoch vergangener Woche durch einen Polizeieinsatz weggenommen und ins Tailfinger Tierheim gebracht worden, weil er seine Bußgeldbescheide nicht bezahlen wollte. Im Tierheim wird Apollo noch immer betreut.