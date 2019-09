Spannende Nachfolge in der Hechinger Geschäftswelt: Zum 1. Oktober übergibt Lisa Dirr-Denoix ihre Stadt-Apotheke am Obertorplatz und die Löwen-Apotheke in der Bahnhofstraße an Adrien Nangoum.

Nangoum kam 2007 aus dem Kamerun nach Deutschland und begann mit 19 Jahren das Pharmaziestudium in Saarbrücken, das er 2014 erfolgreich abschloss. Er arbeitete zunächst für zwei Jahre in Bremerhaven und seit 2016 in leitender Funktion in Ulm. Adrien Nangoum kommt mit seiner Ehefrau und seinem einjährigen Sohn nach Hechingen.

Weiter „in bewährter Weise“

Lisa Dirr-Denoix war nach eigenen Angaben schnell von Nangoums fachlicher Kompetenz überzeugt und ist sicher, „dass er mit seinem freundlichen und offenen Wesen die Apotheken in bewährter Weise weiterführen wird“. Lisa Dirr-Denoix nutzt die Gelegenheit der Geschäftsübergabe, sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige Treue ihrer Kundschaft zu bedanken. Sie wünscht, dass auch ihrem Nachfolger dieses Vertrauen entgegengebracht wird.

Der neue Stadt- und Löwen-Apotheker freut sich nach eigenem Bekunden auf die neue Aufgabe und seinen neuen Lebensmittelpunkt in Hechingen.

