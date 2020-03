Der Hundekotbeutel-Skandal und die Hasawedel-Affäre sind noch taufrisch und in bester Erinnerung. Aber auch wenn die Staatsanwaltschaft Hechingen weiter zurückblättert, erinnert man sich: der Blutracheprozess, der 80-jährige Bankräuber, der Sohn, der seine schlafende Mutter mit einem Messer traktierte. Es ist jedes Jahr spannend, wenn die Staatsanwälte in Hechingen der Öffentlichkeit einen Blick in ihre Welt gewähren. Eine Welt voller Kriminalität, Gewalt und Tragödien.

Notorisch unterbesetzt

Die Zahl der Verfahren, die in Hechingen jedes Jahr durch die Hände der Staats- und Amtsanwälte gehen, ist enorm: 21 450 Verfahren waren es 2019. Staatsanwalt Dr. Philipp Wissmann, Pressesprecher der Hechinger Staatswanwaltschaft, hat ausgerechnet, dass jeder Dezernent 2019 durchschnittlich 854 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter zu bearbeiten hatte. Das ist eine sehr hohe Arbeitsbelastung, die auch der Unterbesetzung der Behörde geschuldet ist. Statt 15,26 Soll-Vollzeitstellen waren es gerade mal 12,94, ein personeller Deckungsgrad von nur 85 Prozent, weniger sogar noch als 2018. „Die Situation im Bereich der Justizangestellten ist ähnlich“, stellt Wissmann fest.

Hundekot, der keiner war?

Aber wieder zurück zu den „saftigen“ Fällen. Auf sechs Verfahren, die für die Öffentlichkeit von besonderem Interesse waren, macht die Staatsanwaltschaft in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2019 aufmerksam. Auf dieser Liste rangiert der Hechinger „Hundekotbeutel-Fall“ ganz vorn: Ein Hundehalter lässt, verärgert über den Leinenzwang in der Stadt, dem Bürgermeister einen Hundekotbeutel übergeben. Es soll zwar nur Gartenerde in dem Beutel gewesen sein, aber der Fall beschäftigte drei Instanzen bis hin zum Oberlandesgericht Stuttgart. Am Ende zog der uneinsichtige Hundehalter den Kürzeren und musste Strafe zahlen. „Angriffe gegen Amtsträger werden konsequent verfolgt“, betont Staatsanwalt Wissmann.

Mit 80 Jahren kriminell

An nur einem Tag abgeschlossen war das Verfahren gegen einen 80-jährigen Bankräuber im Oktober 2019 vor dem Hechinger Landgericht. Der Alte hatte in ganz Süddeutschland sein Unwesen getrieben, bevor er in Balingen dingfest gemacht wurde. Er trat maskiert auf und drohte damit, eine Bombe zu zünden, sollte ihm kein Geld ausgehändigt werden. Wer jetzt einen „Meisterdieb“ à la Hollywood vor Augen hat, der irrt: Der Mann richtete großen Schaden an, vor allem an der Psyche der betroffenen Bankmitarbeiter. Zu sieben Jahren Haft wurde er verurteilt.

Zwei schuldunfähige Täter

Eiskalt war der Tag im Januar 2019 und blutig die Tat: Im kleinen beschaulichen Bisinger Teilort Thanheim stach ein junger Mann mit einem Küchenmesser seiner schlafenden Mutter in den Hals. Sie wäre fast daran gestorben. Anschließend attackierte er seinen Stiefvater. Dann rannte er einfach davon – ohne Jacke, nur im T-Shirt. Weit kam er nicht. Im Prozess wurde aber schnell deutlich, dass der Angeklagte unter einer krankhaften seelischen Störung leidet. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Auch bei einem Mann, der im Dezember 2018 seine Ehefrau in Pfullendorf mit 30 Messerstichen getötet hat, erkannte das Landgericht Hechingen im Juni 2019 auf Schuldunfähigkeit und ordnete die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Bei dem Täter wurde paranoide Schizophrenie diagnostiziert.

Die eigene Mutter erstochen

Am 21. Oktober verurteilte das Landgericht Hechingen einen veritablen Mörder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Kapitalverbrechen wurde im März 2019 in Geislingen-Binsdorf verübt. Der 55-Jährige hatte seine 79-jährige Mutter erstochen – und die heimtückische Tat vollumfänglich gestanden.

DNA-Probe löst alten Fall

Ein Mammutprozess mit vielen Verzweigungen beschäftigte die Hechinger Justiz im Mai 2019. Es ging um Betrug und Urkundenfälschung im großen Stil. Hinzu kam aber gefährliche Körperverletzung, denn aufgrund eines DNA-Abgleichs konnte der Angeklagte zusätzlich einer schon zehn Jahre zurückliegenden Tat überführt werden. 2009 hatte der Mann dem Vater seiner Freundin in Bisingen aufgelauert und ihn mit einem Messer attackiert.

Angeklagter geht stiften

Viel Aufsehen erregte im heißen Sommer 2019 die Revision im sogenannte „Blutracheprozess“: Zur Erinnerung: Die beiden Angeklagten wollten den Mord an dem jungen Kurden Umut K. an der Hechinger Staig Dezember 2016 rächen. Auf dilettantische Weise und ohne das nötige Geld wollten sie sich Scharfschützengewehre beschaffen. Sie waren bereits wegen „Verabredung zum Mord“ verurteilt. Aber der Bundesgerichtshof hatte den Fall zur erneuten Verhandlung nach Hechingen zurück verwiesen. Allerdings wurde das Duo auch im zweiten Anlauf zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Der Prozess war begleitet von scharfen Personenkontrollen und hohen Sicherheitsmaßnahmen im und vor dem Gerichtssaal. Kurz vor der Urteilsverkündung kam es dann noch zu einem kuriosen Zwischenfall: Einem Angeklagten gelang die Flucht aus dem Gerichtssaal. Er konnte aber noch am selben Tag geschnappt werden.

Neben diesen herausragenden Verfahren hatte es die Staatsanwaltschaft mit vielen, zum Teil schwerwiegenden Drogendelikten zu tun. Exemplarisch genannt sei hier der schwunghafte Handel mit harten Drogen aus einer Albstädter Gaststätte heraus. Den drei Dealern konnte das Handwerk gelegt werden.

Auch für 2020 hat die Hechinger Staatsanwaltschaft schon wieder eine Menge Arbeit auf dem Tisch. Die Hasawedel-Affäre zwischen Stetten und Boll oder der Buchstabenklau in Zillhausen sind dabei die harmloseren Fälle. Wie Dr. Philipp Wissmann sagt, sind seit Jahresanfang bereits zwei neue Verfahren wegen Tötungsdelikten anhängig.

