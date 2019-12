Wie immer zur Weihnachtszeit ist auch dieses Jahr in der Hechinger St. Luzenkirche die barocke Weihnachtskrippe wieder aufgebaut. Wer zum Schauen und Staunen vorbeikommt, wird schnell bemerken, dass ein neuer Stall der Mittelpunkt der St. Luzenkrippe ist.

Barockes Überbleibsel aus Schloss Lindich

Vielleicht werden einige ältere Hechinger durch diese neue Unterkunft an die einstige palastartige Kulisse der Krippe erinnert werden, die früher in der seitlichen Antoniuskapelle aufgebaut wurde. Als aber 1967 die Deck­rosette herabstürzte, wurde dieser Krippenberg zerstört, und nun waren die Krippenbauer gefordert: Mal strampelte das Jesuskind in einem Fichtenwäldle, mal lag es vor einem barocken Portal, schließlich vor einem Stall, der aus der alten Kommunionbank gezimmert worden war. Bereits 1993 stand aber im Kreuzgang von St. Luzen ein barocker Altar, der vermutlich aus dem Schloss Lindich stammte. Der damalige Stadtpfarrer Rudolf Schatz plante, aus ihm einmal einen Stall für die Krippe zu bauen. Mit den Säulen und seinem barocken Aussehen sollte so an den ursprünglichen, jetzt aber zerstörten Krippenaufbau angeknüpft werden.

Passende Herberge aus marodem Altar

Was lange währte, wurde endlich gut: Dieses Jahr packte das Krippenteam das Unternehmen „neuer Stall“ an. Mit Erich Hegler hatte es einen kompetenten Fachmann gefunden, der aus dem maroden Altar eine zu den majestätischen Krippenfiguren passende Herberge baute. Bewusst renovierte er die Altarteile nicht, um so die Tradition der Palast­ruinenkrippen mit aufzunehmen. Sie sind ein Symbol für den zerfallenen Palast des Königs David. Mit der Geburt Jesu „schlägt uns die rettende Stund“, denn Jesus Christus, aus dem Hause David, wird alles neu machen. Bereits im Alten Testament verheißt Amos: „An jenem Tag richte ich die zerfallende Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse, ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her“.

Es gibt noch mehr zu sehen. Auf dem rechten Chorgestühl „hat sich heut eröffnet das himmlische Tor“ und die kleinen Engel sind herausgekommen, um zu musizieren. Anders als im Weihnachtslied, in dem es heißt: „Das Vieh lasst stahn, er wird’s indes bewahren“, haben die Hirten alle ihre Schafe mit zum Stall gebracht, bis auf das Mutterschaf mit seinem Lämmlein. Hinten beim Christbaum bewacht die beiden einer der Hirten.

