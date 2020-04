Am Mittwochmittag wimmelte es am Bahnhof Killer rund ums Deutsche Peitschenmuseum von Bereitschaftspolizisten. Kräfte des „Polizeipräsidiums Einsatz“ aus Göppingen suchten den Bahndamm, sämtliche Gebüsche und Grünanlagen ab. Akribische Spurensuche, nachdem dort innerhalb von sechs Tagen drei Mal Feuer gelegt worden ist.

Polizeihund schnüffelt nach Brandbeschleunigern

Auch ein Hundeführer aus Stuttgart war da. Nach Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen hatte er einen Suchhund dabei, der auf das Erschnüffeln von Brandbeschleunigern geschult ist. Nachdem Ende vergangener Woche noch die Möglichkeit im Raum stand, dass der erste Brand an der Cafeteria des Deutschen Peitschenmuseums durch eine fahrlässig weggeworfene Zigarettenkippe entfacht worden sein könnte, gehen die Ermittler nach dem zweiten und dem dritten Brand fest davon aus, dass in Killer ein Brandstifter am Werk ist.

Balinger Kripo sucht den Serientäter

Die Federführung bei den Ermittlungen hat den Kriminalkommissariat Balingen übernommen. Unterstützung bei der Beweissicherung leisten besagte Bereitschaftspolizisten aus Göppingen. Mitglieder der Ermittlungsgruppe sind am Mittwoch in der Nähe des Tatortes von Tür zu Tür gegangen und haben Hinweise auf mögliche verdächtige Wahrnehmungen zusammengetragen. Zeugenaussagen sind nach wie vor erwünscht und werden unter Telefon 07433/264-0 entgegengenommen. Ob es bereits eine heiße Spur zu dem Zündler gibt, darüber hüllen sich die Ermittler noch in Schweigen.

Cafeteria des Museums weitgehend zerstört

Wie mehrfach berichtet, ist bei zwei mutmaßlichen Brandstiftungen am vergangenen Donnerstagabend und in der Nacht zum Samstag die Cafeteria des Peitschenmuseums weitgehend zerstört worden. In der Nacht zum Mittwoch wurde dann auf dem Bahnhofsgelände, 50 Meter vom Museum entfernt, ein Stapel Bahnschwellen angezündet.