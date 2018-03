Hechingen Sportschützen auf steinigem Weg aus der Krise

Hechingen / Dietmar Wieder

Die Hechinger Sportschützen erreichen nach Turbulenzen langsam wieder ruhigere Gewässer.

Enttäuschungen gab es für den Vorsitzenden der Hechinger Sportschützen, Franz Hess, im vergangenen Jahr zuhauf. „Vor allem auf menschlicher Seite“, wie Hess bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend im Schützenhaus feststellte. Vereinsausschlüsse seien eine der Folgen dieser Querelen gewesen. Mittlerweile hätten sich Strukturen geändert und neue Köpfe in Führungspositionen brächten den Verein wieder auf die richtige Spur, so die Bilanz des Vorsitzenden. Diese Tatsachen wurden am Freitag aber von jedem der Anwesenden mit Beifall quittiert.

Einen Dank sprach Oberschützenmeister Franz Hess an den ersten Schützenmeister Mike Wolf aus. Er habe sich in dieser schwierigen Zeit uneingeschränkt für den Verein eingesetzt und sich die nötige Sachkunde angeeignet. Für die Zukunft wünscht sich Franz Hess: „Alle für einen und einer für alle.“

Schützenmeister Mike Wolf erinnerte in seinen Ausführungen die aktiven Mitglieder an ihre Verpflichtung, Arbeitsstunden und Wirtedienste zu leisten. In diesem Bereich sei „erheblicher Missbrauch“ betrieben worden.

Nachdem Mike Wolf Mitte 2017 auch die Kassenführung ­kommissar­isch mit übernommen hatte, wurden erhebliche Unstimmigkeiten festgestellt. In der Kasse klaffte ein tiefes Loch. Wolf musste die Kasse in professionelle Hände übergeben. Steuerberater Sin-Moo Choi aus Ebingen, selbst Gastschütze bei den Sportschützen, verschaffte sich unbürokratisch einen Überblick über die teils desolate Kassenführung. Die Buchführung sei von 2016 bis Mitte 2017 mehr als lückenhaft gewesen, mit großen Diskrepanzen im Wirtschaftsbetrieb. Ab der Kassenübernahme durch Mike Wolf seien die Zahlen wieder konstant und genau. Sin-Moo Chin wird dem Verein auch weiterhin beratend zur Seite stehen.

Positiv hingegen fiel die sportliche Bilanz aus. Oberschützenmeister und Jugendleiter Franz Hess verwies in seinem Bericht auf die Schießanlage, die in vielen Arbeitsstunden wieder auf Vordermann gebracht worden sei. Das Osterschießen erfreue sich großer Beliebtheit, wobei sich der Sieger Marc Wieder mit einem sagenhaften 10,9-Teiler hervorgehoben habe. Beim Königsschießen hätten sich sich Marc Wieder und Justin Lamti in guter Form präsentiert.

Schießleiterin Petra Bensch gab der Versammlung einen kurzen Überblick über die Rundenergebnisse und den Schießbetrieb außerhalb der Runde. Hierbei sei beim Jedermannschießen mit 122 Teilnehmern ein tolles Ergebnis erzielt worden. Derzeit seien in der Jugendabteilung sieben Aktive. Das Jugend-Königsschießen habe Anna-Maria Spajic für sich entschieden, gefolgt von Marc Wieder. Das Weihnachtsschießen habe ebenfalls Anna-Maria Spajic gewonnen. Franz Hess lobte die erfolgreiche Mitgliederwerbung und den Trainingsfleiß der Jugendlichen.

Für die Bogenschützen berichtete Max Eisele von einer recht erfolgreichen Jugendarbeit. Wettkampfmäßig seien die Bogenschützen auf Kreis-, Landes- und sogar auf Bundesebene präsent.

Entlastet wurde der Vorstand mit vier Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Die anschließenden Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Erster Schützenmeister Mike Wolf, Zweiter Schützenmeister Hans-Jörg Kimmig, Schatzmeisterin (neu) Miriam Wolf, Schriftführerin Ina Hess, Kassenprüfer Dietmar Wieder und Georg Flaiz, Wirteausschuss Waltraut Knodel, Spartenleiter für Großkaliber Mike Wolf, für Kleinkaliber Thomas Klaiber, für Luftpistole Hans-Peter Knodel, für Luftgewehr Christian Haug und für Vorderladergewehr Matthias Maier.