Versteckt euch hinter einer Maske!“ war der Aufruf für den Rangendinger Sportlerball. Das Orga-Team hatte am Samstag zum Maskenball in die Festhalle geladen. Von Casanova bis Spiderman war alles erlaubt, und die zahlreichen Gäste präsentierten ein breites Repertoire an Kreativität.

Venezianische Masken wie man sie vom Karneval in Venedig kennt, dominierten das Hallenbild. Aber auch Superhelden, Scheichs, Auftragskiller, Piraten oder Minions waren anzutreffen.

„7 Promille“ heizen musikalisch ein

Für die richtige Stimmung sorgte die seit Jahren in Rangendingen aufspielende Partyband „7 Promille“. Von Schlager über Oldies, Rockklassiker, Chartstürmer, Tanzmusik und Hard Rock – die Partyband aus München hatte für jeden Gast den passenden Song dabei. Sängerin Romana spielte ihre langjährige Bühnenerfahrung von diversen Volksfesten aus.

Für zwei besondere Schmankerl sorgten die beiden Männershowtänze. Nach „(T)Raumschiff Surprise“ und „Schuh des Manitu“ legten die Fasnetskiachle der Narrenzunft Jägi mit ihrem Motto „Fasnetswatch“, in Anlehnung an die 80er-Jahre-Erfolgsserie „Baywatch“, eine flotte Sohle aufs Parkett.

Fußballer mit Ballett-Tutu

Eine Premiere feierten die Fußballer der 1. Herrenmannschaft des SV Rangedingen. Trainiert von Natalie Herrmann zeigte unter dem Motto „Die wilden Kerle“ so mancher Kicker, dass er nicht nur geschickt mit dem runden Leder umgehen kann, sondern auch im Ballerina-Tutu eine gute Figur macht. Die Halle tobte. Ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden übernahm „7 Promille“ zum Final Countdown erneut das Party-Zepter.

