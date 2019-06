Hohe Ehrung für den Kassier in der Hauptversammlung des Rangendinger Tischtennisclubs.

Der Tischtennisclub Rangendingen zählt mit seinen 42 Mitgliedern zu den kleinsten Vereinen im Ort. Dennoch können sich die sportlichen Erfolge sehen lassen. Wie Vorsitzender Lukas Schneider bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im „Rössle“ mitteilte, wendete sich das Blatt in Sachen Abstiegskampf in der Herren-Kreisliga B im Bezirk Alb doch noch zum Guten. Nur knapp sei der Aufstieg in die nächsthöhere Liga verpasst worden. „Das war eine Überraschung“, betonte Schneider. Der TTC Rangendingen hatte die Runde im Bezirk Alb mit dem dritten von insgesamt zehn Plätzen abgeschlossen. Unter den 91 Spielern in der Liste der Einzelwertung machte Lukas Schneider den dritten Rang aus. Mit ihm sind auch Jürgen Haug und Björn Litzki im vorderen Tabellendrittel vertreten.

Der Vorsitzende bedauerte, dass aktuell keine Jugendarbeit möglich sei. „Wir haben leider keine Jugendlichen“, klagte Schneider. Das jüngste Mitglied unter den rund 25 Aktiven ist Mitte 20. Trotzdem hält Schneider eine Jugendtrainerlizenz im Verein für unerlässlich. Mit Gerhard Bieber und Fritz Schulz verstarben im zurückliegenden Vereinsjahr zwei Mitglieder. Gut funktioniere die Kooperation zwischen der Gemeinschaftsschule Rangendingen und dem TTC, hieß es. Paul Heck vom Verein gibt zwei Mal wöchentlich Sportunterricht in der Schul-Tischtennis-AG in Hirrlingen. Ab dem kommenden Schuljahr soll es an beiden Schulstandorten, also auch in Rangendingen, eine Tischtennis-AG geben.

Weil es an Personal mangelte, so berichtete Schriftführer Alexander Jehle, musste das Sommerfest abgesagt werden. Kassierer Bernd Schilling berichtete, dass sich die Einnahmen und Ausgaben nahezu die Waage hielten. Roland Klaffschenkel, der zusammen mit Kevin Heck das Kassenbuch prüfte, bescheinigte Schilling ein geordnetes Belegwesen.

Der Vereinskassierer freute sich nach der Entlastung über eine besondere Ehrung: Muzaffer Canga als Vertreter des Sportkreises Zollernalb überreichte dem aus Schlatt stammenden Bernd Schilling die Sportkreisehrennadel in Gold und würdigte dessen Verdienste um den Verein. Schilling zählt mit zu den Gründungsmitgliedern des TTC Rangendingen. Seit der Vereinsgründung vor 43 Jahren bis heute ist er ununterbrochen Kassierer. Darüber hinaus brachte er sich bei der Skizunft Jungingen lange Jahre als Schriftführer, Kassierer, Sportwart, Jugendleiter und Beisitzer ein. Beim ADAC-Ortsclub Hechingen ist Bernd Schilling seit 2006 Vorsitzender.

Bei den Wahlen gab Paul Heck sein Amt als 2. Vorsitzender an Björn Litzki ab.