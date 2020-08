Die Hochzeit von Torwart Niklas Krause am Samstag, das erste Spiel zum Saisonauftakt 20/21 in der Landesliga Staffel IV gegen Olympia Laupheim am Sonntag (0:2 verloren), zuvor die beiden WFV-Spiele gegen Verbandsligisten Wangen am 8. August (2:0) und gegen Landesligakonkurrent Ochsenhausen am 15. August (3:0) – der Monat hat es für den Landesligisten TSV Trillfingen um Spielertrainer Dennis Söll so richtig in sich.

Aber damit nicht genug, das Beste kommt noch, denn am morgigen Mittwoch, 26. August, empfängt der TSV auf dem Wollensack in der dritten Runde des WFV-Pokals 2020/2021 den Regionalligisten SSV Ulm 1846.

Pokalsieger der Saison 20/21

Die Ulmer Spatzen reisen nach einem Sieg im WFV-Endspiel gegen die TSG Balingen im Gazi-Stadion Stuttgart am Samstag (3:0) als frisch gekürte WFV-Pokalsieger der Saison 2019/2020 an.

Für den Verein, der im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern darf, soll es wohl das „größte Spiel in der Vereinsgeschichte auf dem Wollensack“ werden.

Mit dem Spiel steht der TSV aber auch vor einer großen Herausforderung, denn: 400 Zuschauer sind zum Pokalfight am Wollensack zugelassen, die sich per E-Mail anmelden mussten. Am Sonntagabend wurde das Kontingent erreicht.

Corona: Sportgelände ist mit Bauzaun abgegrenzt

„Es ist für uns eine absolute Herausforderung“, sagt Daniel Wimmer. Der 33-jährige ist im Verein im 15-köpfigen Ansprechpartner-Team Vorstand im Sport. Seit Mitte August seien die Vorbereitungen schon im Gange, weiß er. Vorbereitungen, die nach den Auflagen der WFV-Corona-Regeln und des Landes Baden-Württemberg berücksichtigt werden müssen. So hätte der Verein das Sportgelände mit einem Bauzaun abgegrenzt.

Begrenzung: 400 Bewerber haben Karten erhalten

Um überhaupt an dem auf 400 Zuschauern begrenzten Spiel teilhaben zu können, mussten sich die Interessenten aufgrund der Coronaverordnungen per E-Mail mit Namen, Anschrift anmelden. Danach erfolgte eine personalisierte Zugangskarte, die dann an der Kasse mit Ausweis vorgelegt werden muss. Aufgrund der Gegebenheiten und der Hygienevorschriften seien keine Gastfans zugelassen worden, begründet Wimmer diese Entscheidung.

„Wir haben einen großen Aufwand betrieben und werden die Vorschriften mit einer entsprechenden Anzahl von Ordnern auch kontrollieren“, verspricht der Sportvorstand. Soll heißen: Die Mindestabstände von 1,5 Meter sind markiert worden, es werden mehr Zu- und Ausgänge eingerichtet und um den Kontakt unter den Zuschauern noch weiter zu entzerren, werden weitere Verpflegungskaufstände im Stadion aufgestellt.

Auf die Mithilfe der Zuschauer angewiesen

„Wir sind natürlich bei der Einhaltung der Regeln auch auf die Mithilfe unserer Zuschauer angewiesen und hoffen dabei einfach auf einen gesunden Menschenverstand“, hofft Daniel Wimmer.

Natürlich stellt sich für Spielertrainer Dennis Söll so was wie David gegen Goliath dar, aber: „Wir wollen gegen die Profis mutig und selbstbewusst aufspielen, aber auch das Spiel einfach genießen.“

Sein Plan besteht zunächst darin, „einfach frech mitzuspielen“, werde sich aber taktisch dann doch mehr in die Defensive verlagern, schätzt er.

Für Söll – übrigens der erste Torschütze in der Landesliga für seinen Verein – ist der Start seines Teams nach dem letztjährigen Aufstieg in die Landesliga Staffel 4 nach der Corona-Pause eigentlich gut gelungen: Im WFV-Pokal 2020/2012 gab es am 8. August einen 2:0-Sieg gegen den Verbandsligisten Wangen und eine Woche später einen 3:0-Sieg gegen den Landesligisten Ochsenhausen. Zum Liga-Rundenauftakt musste die Elf allerdings eine 0:2-Niederlage gegen Olympia Laupheim einstecken.

Trillfingen seit Mitte Mai wieder im Training

Seit Mitte Mai befinde sich die Mannschaft wieder im Training- allerdings zunächst coronabedingt in kleinen Gruppen, weiß der Trainer. Seit ein paar Wochen hätte er dann aber den normalen Trainingsbetrieb aufnehmen können, meint er.

Für die Zuschauer, die hauptsächlich aus Trillfingen und der Region Haigerloch kommen, werde das „bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis“.

Ja und die Spatzen, in der Saison 1999/2000 für ein Jahr in der 1. Bundesliga, reisen mit einem coronabedingten verzögerten Endspiel um den WFV-Pokal 2019/2020 gegen die TSG Balingen am Mittwoch an.

Mit dem 3:0-Sieg war das der dritte Erfolg hintereinander und der elfte insgesamt im WFV-Pokal.

