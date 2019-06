Erheblich Diskussionsstoff bietet die Sperrung der Weilheimer Straße in Hechingen. Die ist seit Dienstag in Kraft, bleibt aber so.

Wie Thomas Jauch, Pressesprecher der Stadtverwaltung Hechingen, am Dienstagabend sagte, bleibt die Weilheimer Umleitung wie sie ist.

Fragen und Beschwerden hat es schon gleich nach der Ankündigung gegeben. Und am Dienstag, als dann tatsächlich gesperrt worden ist, ging es richtig los. Die Umleitung, die für die gesperrte Weilheimer Straße in der Kernstadt eingerichtet worden ist, schien noch nicht total fix. Denn sie bedeutet enorme Umwege von Weilheim in Richtung stadteinwärts – nämlich über Grosselfingen oder Rangendingen. Und das etliche Wochen: Fertig sein soll die Sanierung der Straßenoberfläche zum 2. August. Besonders schmerzhaft bei diesem Projekt des Landkreises: Just am bevorstehenden Wochenende feiert Weilheim Dorffest. Und das ist ein Ereignis, das nur alle paar Jahre stattfindet.

Gesperrt ist die Weilheimer Straße von der Abzweigung an der Bisinger Straße gegenüber des Zentrums am Fürstengarten bis zum Hagelhof. Stadtauswärts hat das Ordnungsamt für eine Umleitung gesorgt. Die führt über die Stauffenbergstraße, den Golfplatz zum Lindichsträßle. Schön. Weniger prima: Diese Strecke ist wegen Platzmangels bis 2. August als Einbahnstraße ausgewiesen. Und das hat leider Konsequenzen: Von der Zufahrt zum Lindich darf man nicht rechts abbiegen zum Golfplatz. Das heißt, dass es aus Richtung Weilheim, aber auch vom Lindich her, keine direkte Zufahrt ins Stadtinnere gibt. Man muss also den Umweg über Grosselfingen beziehungsweise Rangendingen fahren.

Allerdings gäbe es sehr wohl eine Möglichkeit, um diesen Zeitverlust und Benzinkostenfaktor wieder ganz flott zu eliminieren: Die sonst per Absperrungen blockierte Straße am Fasanenwald, also die Verbindung zwischen Weilheimer Straße und Bisinger Straße, ist geöffnet für den Busverkehr. Auf Nachfrage der HZ hatte die Stadtverwaltung zwar deutlich betont, dass das Sträßle am Wald „im Moment“ gesperrt sei – aber das letzte Wort schien noch nicht gesprochen.

Denn Proteste und Klagen zur Umleitung gab es reichlich. Im Weilheimer Ortschaftsrat hat Ortsvorsteherin Ingrid Riester am Montagabend angekündigt, dass sie sich für die Öffnung der Straße am Fasanenwald einsetzen wird. Beschwerdeanrufe sind außerdem im Rathaus eingegangen wegen des Ruheforsts: Auch die offenbar zahlreichen Besucher des Waldfriedhofs sind von der Umleitung betroffen.

Aber die Versuche, noch etwas zu ändern haben nichts gebracht. Wie gesagt, die Umleitung bleibt.

Info Von Weilheim über Grosselfingen an den Obertorplatz, das braucht gut elf Minuten, wenn’s läuft. Von Weilheim direkt sind es nur vier Minuten.