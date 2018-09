Hechingen Spendenlauf am Gymnasium bringt 2500 Euro ein

Hechingen / Text/Foto: Hardy Kromer

Ein Riesenerfolg ist der erste Spendenlauf gewesen, der unmittelbar vor den Sommerferien am Hechinger Gymnasium stattgefunden hat. Rund 550 teilnehmende Schüler hatten an einem Vormittag 5647 Kilometer zurückgelegt – eine Leistung, die von diversen Sponsoren in Euro und Cent honoriert wurde. Rund 2500 Euro kamen auf diese Weise für das von Misereor unterstützte Bildungsprojekt „Das Dorf macht Schule“ im afrikanischen Land Madagaskar zusammen. Am Freitagmorgen wurde der Spendenscheck auf dem Schulhof übergeben. Dazu war Michaela Weitzenberg, die Misereor-Referentin der Diözese Rottenburg-Stuttgart, nach Hechingen gekommen. Sie nannte das Gymnasium Hechingen „ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Schule sich bewegt und damit dafür sorgt, dass sich anderswo auf der Welt etwas Positives bewegt“. In Madagaskar, einem der zwölf ärmsten Länder der Welt, trage die Spende des Gymnasiums dazu bei, dass Kindern in entlegenen Bergregionen ein Schulbesuch ermöglicht werde. 740 Dorfschulen seien dort in den letzten Jahren mit Misereor-Spenden eingerichtet worden. Ihr Dank galt allen Läufern, der Schülermitverantwortung (SMV), die den Spendenlauf initiiert hat, der Schulleitung und allen Sponsoren. Diese wurden von Dr. Bernd Stekeler repräsentiert, der alleine – auch durch eine stolze läuferische Leistung – 546,70 Euro beigesteuert hat. Das Bild zeigt Michaela Weitzenberg (Mitte) und Schulleiterin Melanie Dreher (rechts) mit dem SMV-Team des Gymnasium (von links): Jochen Kienle, Julia Marquardt, Nadine Rohr, Annika Rockenstein, Carina Haug und Isabel Mödinger-­Thumm.