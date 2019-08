Damit der Notarztdienst Zollernalb Notfälle mit Kindern professionell trainieren kann, haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Landkreis jetzt 2500 Euro gespendet.

Notfälle mit Kindern, weiß der Notfallmediziner Dr. Severin Neher aus Schlatt, „sind immer wahnsinng stressige Situationen“. Selbst bei den routiniertesten Notärzten „geht sofort der Puls nach oben“, wenn sie hörten, dass ein Kind zu behandeln sei. „Das“, so Neher, „ist einfach emotional eine ganz andere Belastung“.

Der DRK-Kreisverbandsarzt meint dabei nicht den vergleichsweise banalen Fall, dass ein Siebenjähriger vom Trampolin fällt und sich den Arm bricht. Nein, Neher redet vom zerknautschten, in einen Verkehrsunfall verwickelten Auto, aus dem ein lebensgefährlich verletztes Kind gerettet wird. Oder von dem Mädchen mit dem angeborenen Herzfehler, das rasend schnell reanimiert werden muss. „Das“, so Severin Neher, „sind Situationen, wo es wirklich zur Sache geht.“ Wo zwischen Leben und Tod eines Menschen, der sein ganzes Leben eigentlich noch vor sich haben sollte, nur Sekunden liegen. Und ein paar wirklich professionelle Handgriffe.

Kindernotfälle liegen bei 1 bis 5 Prozent aller Fälle

Kinder, so geht ein Standardsatz, sind nicht einfach kleine Erwachsene. Und deshalb nützt auch einem Arzt oder einem Notarzt sein ganzes, an Erwachsenen erprobtes Fachwissen nur wenig, wenn er ein Kind vor sich hat, das im Ernstfall eine ganz spezialisierte medizinische Betreuung und Versorgung braucht. Und weil Kindernotfälle dazuhin auch eher selten sind (zwischen einem und fünf Prozent aller Fälle, schätzt Neher), können Rettungssanitäter und Notärzte sie auch nur schwer unter realen Einsatzbedingungen trainieren.

Profis von der Tübinger Kinderklinik geben Rückmeldungen

Abhilfe schafft da das Tübinger Patienten- und Simulationszentrum an der Universitätsklinik – ein Trainingszentrum, das unter anderem auch dafür eingerichtet ist, Notärzte für Kindernotfälle zu schulen. Damit wirklich jeder Handgriff sitzt, wenn es um Leben oder Tod geht. „Das Tübinger Training ist wirklich toll aufgebaut“, sagt Dr. Severin Neher. „Wenn man da reinkommt, fühlt sich alles total real an. Das hat mit Simulation fast nichts mehr zu tun.“ Profis von der Tübinger Kinderklinik sind mit eingebunden und geben den trainierenden Notärzten wertvolle Rückmeldungen, wenn es an die Fehleranalyse geht. Videoaufzeichnungen machen die Auswertung für alle Beteiligten plausibel und nachvollziehbar.

Solch ein Training ist für Notärzte Gold wert

Solch ein Training ist für Notärzte also Gold wert. Billig ist es freilich auch nicht, und öffentliche Mittel für die Weiterbildung der Notärzte sind auch im Zollern­albkreis knapp bemessen. Deshalb traten Neher und der Notfallsanitäter Wolfgang Dieter aus Ringingen, beide geschäftsführende Gesellschafter des Notarztdienstes Zollernalb gGmbH, mit der Bitte um eine Spende an die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis heran – und rannten offene Türen ein. Am Montagvormittag übergab Arndt Ständer, Vorstandssprecher der Volksbank Hohenzollern-Balingen, im Namen der genossenschaftlichen Gruppe im Landkreis einen Scheck über 2500 Euro an die Notarztorganisation. Die kann nun eine ganze Gruppe in das Tübinger Trainingslager schicken, um sich ganz gezielt auf Notfalleinsätze mit Beteiligung von Kindern vorzubereiten.

„Trösterbären“ gibt es weiterhin

„Wir haben nicht lange gezögert, diese wertvolle Weiterbildung zu unterstützen“, erklärte Arndt Ständer bei der Spendenübergabe – und rief in Erinnerung, dass die Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis dem Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes auch mit einem anderen, durchaus ähnlichen Projekt seit gut 20 Jahren verbunden sind: Die Genossenschaftsbanken stellen für Kindernotfälle „Trösterbären“ zur Verfügung. Während ein Kind im Rettungswagen behandelt wird, können die Sanitäter am Trösterbär oft zeigen und erklären, was gerade geschieht. Also: Bevor der Arm des gestürzten Kindes verbunden wird, wird der Arm des Trösterbärs eingewickelt. So können die betroffenen Kinder kleine Verletzungen schneller vergessen.

Auch interessant:

Nacht der offenen Tür beim THW Hechingen Großes Interesse an den Rettern in Blau (mit Video) Mit einer gut besuchten Nacht der offenen Tür stellte sich der Hechinger THW-Ortsverband am Wochenende der Öffentlichkeit vor. Eine Schau war insbesondere die Übung der Jugend.