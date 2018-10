Hechingen SPD-Kandidat beeindruckt vom Caritas-Zentrum

Hechingen / Ernst Klett

Lars Castellucci, SPD-Sprecher für Migration und Integration, ist vom Hechinger Caritas-Zentrum schwer beeindruckt.

Castellucci. Genau. Da klingelt es doch. So heißt der Herausforderer der amtierenden SPD-Landesvorsitzenden Leni Breymaier. Die Parteimitglieder sollten eine echte Wahlmöglichkeit haben, und außerdem könne neuer Wind im Südwesten nur gut tun. So lautete die Begründung des Genossen aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar, als er vor wenigen Wochen seine Kandidatur bekannt gab. Entschieden wird im November.

Mit Wahlkampf oder einer Werbetour in eigener Sache hatte der Aufenthalt am Dienstagnachmittag absolut nichts zu tun, versicherte Lars Castellucci auf die Frage der HZ. Und Martin Rosemann, SPD-MdB des Wahlkreises Tübingen/Hechingen, bekräftigte, dass der Termin in Hechingen vor der Bewerbung des Abgeordnetenkollegen vereinbart wurde. Dass man schreiben könne, er unterstütze Castelluccis Vorstoß, versicherte Rosemann der HZ allerdings ebenfalls.

Die Visite selbst freilich stand tatsächlich nicht unter den Vorzeichen, wer zukünftig die baden-württembergischen Sozialdemokraten aus dem Tal der Umfragetränen führen könnte. Der Gast aus der Kurpfalz schaute sich im Rosemann-Wahlkreis um als Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion. Und in der Hechinger Oberstadt kam er mächtig ins Staunen. Elmar Schubert, Geschäftsführer des Caritas-Verbands Zollern, stellte das Sozialzentrum in der Schloßstraße vor. Tafelladen und Second-Hand-Geschäft „Glücksgriff“ für Kleidung sind bereits unter einem Dach. Bald folgen auch die Beratungsangebote, die derzeit noch im Caritas-Gebäude in der Gutleuthhausstraße anzutreffen sind.

Lars Castellucci fragte nach den Mietkosten, und Elmar Schubert sorgte für noch mehr Staunen, als er den üblichen Hechinger Rahmen ohne jegliche Nachlässe wissen ließ. Der Caritas-Geschäftsführer kann trotz der nicht gegebenen Kostendeckung damit jedoch halbwegs leben, dankte der Stadt für deren finanzielle Unterstützung und bekannte sich ausdrücklich zur Belebung der Innenstadt durch das neue soziale Zentrum. Dafür wiederum gab’s ausdrückliches Schulterklopfen durch Martin Rosemann.

Zentrum? O ja! Präsentiert wurden noch Migrationsprojekte, Arbeitslosen-Unterstützung, das Nähzentrum und die syrische Künstlerin Khadija Alghanem.