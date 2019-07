Mit seinen Gästen aus der spanischen Provinz in Granada gestaltete das Jugendblasorchester Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf ein gemeinsames Konzert.

Das Konzert am Samstagabend krönte den mehrtägigen und erlebnisreichen Aufenthalt der Spanier im Schwabenländle. Seit Donnerstag weilte das Jugendorchester des Konservatoriums El Padul bei Granada in Rangendingen und verbrachte die Zeit mit Ausflügen und geselligen Abenden. Wegen des Wetters verlegten die Konzert-Organisatoren die „Fiesta de la musica“, also die spanische Musikparty, vom Schulhof in die Rangendinger Festhalle. Dort gab es zwei Stunden lang Blasmusik zu hören.

Sämtliche Gastfamilien, in denen die spanischen Jugendlichen untergebracht waren, saßen im Publikum. Auch die Familie Glatz, die zwei spanische Mädchen beherbergte, hörte sich das Konzert an. Jeden Morgen habe es ein typisch deutsches Frühstück gegeben, erzählte Tina Glatz.

Das Konzert zeigte, dass es bei der Musik keine sprachlichen Barrieren gibt. Als erstes formierte sich die Jugendmusikkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf und brachte unter dem Dirigat von Musikdirektor Arno Hermann mit „Olympic Dream“ und „Alliance“ zwei makellos gespielte Kompositionen zu Gehör, mit denen sie sich beim Wertungskritikspiel mehr als erfolgreich der Jury stellte. Zur Zugabe „Mombasa Beat“ schnippten die Zuhörer fröhlich die Finger.

Unter Beifall marschierten die spanischen Jugendlichen auf die Bühne, die mit den Nationalflaggen beider Länder geschmückt war. Das Jugendorchester aus El Padul, die „Banda de música Maestro Falla Padul“, überzeugte gleich vom ersten Ton an – und das mit vollem spanischen Temperament und Stolz. Miguel Ángel Ballesteros Garcia, so heißt deren Dirigent, gab den Ton an und forderte heraus, egal, ob „Folk Dances“, „Danza del fuego“ – das mit den häufigen rasanten Taktwechseln einem nächtlichen Hexentanz glich –, oder das faszinierende „Granada“ von Agustin Lara, einer der schönsten Liebeserklärungen an die nur 13 Kilometer von El Padual entfernte Provinz.

Innige Fanfarenklänge und ein heißblütig gespieltes Schlagzeug ließen bei „Granada“ schon ein wenig Stierkampf-Arena-Stimmung aufkommen. Bei der Zugabe „Chiquito de Cordoba“ legten die jungen Spanier noch eine Schippe drauf. Dabei handelte es sich um eine feurige Komposition, die der Bruder des Dirigenten seinem Vater widmete.

Stühlerücken war dann beim gemeinsamen Auftritt („En común“) angesagt. 80 junge Musiker gaben sich da die Ehre. Bei den Stücken „Ouverture Espanol“, „Exclamations“, „Pirates oft he Caribbean“ und der vom Publikum eingeforderten Zugabe, wechselten sich die beiden Dirigenten ab. Den Zuhörern bereitete der Abend viel Spaß, wie der schier nicht enden wollende Applaus zeigte.

Zum Schluss gab es reichlich Präsente und herzliche Abschiedsworte, bei denen vor allem der Rangendinger Dolmetscher Gustav Ryck gefordert war. „Wir hoffen, dass euer Besuch in einer mindestens genauso schönen Erinnerung bleibt, wie unser erster Besuch bei euch im vergangenen Jahr“, meinte Uta Schoder, die als 2. Vorsitzende für den musikalischen Bereich im Musikverein Rangendingen zuständig ist. Mit den beiden Treffen sei ein „Grundstock für einen vielleicht längerfristigen musikalischen Austausch“ gelegt worden, so Schoder. Als Geschenk überreichte sie den jungen Spaniern jeweils eine schwarze Stofftasche mit aufgedrucktem Emblem der Jugendmusikkapelle zum „Notenschleppen“.

Der spanische Dirigent Miguel Ángel Ballesteros Garcia schloss sich Schoders Worten an. Er fühlte sich „sehr glücklich“ über die gute und freundliche Aufnahme im schönen Rangendingen mit all seinen netten Menschen. Mit bleibenden Erinnerungen werde man die Heimreise antreten. „Wir werden euch im Herzen mit nach Hause nehmen“, versprach er. Von der erlebten Herzlichkeit zeugten die vielen Umarmungen an dem Abend.