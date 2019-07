Die Ausschüttung der Stiftung Sozialwerk Hechingen und Umgebung ist dieses Jahr zugunsten der Sozialwerk-Tagespflege.

Bei der Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung Sozialwerk Hechingen und Umgebung stand der Geschäftsbericht 2018 zur Diskussion, über die verfügbaren Stiftungsmittel wurde entschieden und es wurde gewählt. Einstimmig bestätigt wurden der Stiftungsratsvorsitzende, Pfarrer i.R. Norbert Dilger, und seine Stellvertreterin, Ingrid Weller. Nach namhaften Spenden sind die verfügbaren Mittel schon wieder auf fast 3300 Euro angewachsen. Der Gesamtbetrag geht an die Sozialwerk-Tagespflege, damit ein weiterer Ruhesessel mit Zubehör sowie ein Musikprojekt für ein Jahr finanziert werden können.

Geschäftsführer Jürgen Weber vermeldete für das betriebliche Geschehen positive Leistungsdaten. Doch als große Sorge bezeichnete er die für alle Beteiligten höchst unerfreuliche Tatsache, dass den stetig zunehmenden Anfragen in punkto häusliche Pflege leider nicht komplett entsprochen werden könne. Er würde deshalb gerne weitere Pflegefachkräfte gewinnen. Entsprechende Stellen stünden zur Verfügung. Und wichtig zu wissen: Das Sozialwerk wende den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an, so Jürgen Weber.