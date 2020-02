Mit The Killers und Rise Against wird das Lineup auf dem Zwillingsfestival Southside und Hurricane ergänzt. Ebenfalls bestätigt sind auch Nothing but Thieves, Bad Religion, Mando Diao, Jimmy Eat World, Foals, Of Monsters And Men und The Lumineers. Nun bestätigt Veranstalter FKP Scorpio noch weitere Acts für die Festivals, die vom 19. bis 21. Juni in Scheeßel und Neuhausen ob Eck stattfinden.

Sum 41

Sam Fender

Bombay Bicycle Club

Modeselektor Live

Catfish And The Bottlemen

Fontaines D.C.

Frittenbude

Fil Bo Riva

Oh Wonder

Half Moon Run

Kollektiv Turmstrasse

Schrottgrenze

Hot Milk





Bisher bestätigtes Southside-Lineup:

Freitag:

Kings Of Leon

Rise Against

Kontra K

Bring Me The Horizon

The Hives

Thees Uhlmann & Band

Ferdinand And Left Boy

BHZ

Swiss & die Andern

Wolf Alice

Blues Pills

Nura

Mine|

Skindred

Lari Luke

Blond

Flash Forward



Samstag:

Seeed

Martin Garrix

The Killers

SDP

Dermot Kennedy

The Lumineers

Giant Rooks

LP

Killswitch Engage

Of Monsters And Men

While She Sleeps

Millencolin

The Dead South

Neck Deep

Aurora

Mayday Parade

Kelvyn Colt

Pup

Miya Folick



Sonntag:

Deichkind

Twenty One Pilots

The 1975

Von Wegen Lisbeth

Rin

Mando Diao

Kummer

Jimmy Eat World

Foals

Juju

Tones And I

KitschKrieg

Antilopen Gang

Bad Religion

Sofi Tukker

Nothing But Thieves

Turbostaat

Georgia

JC Stewart

Brutus

Ticket-Infos

Southside-Tickets gibt es noch bis Montag, 2. Dezember um 12 Uhr, für 199€ über southside.de und eventim.de oder telefonisch unter 01806 / 853 444. Danach beginnt die finale Preisstufe mit 219€ inkl. VVK-Gebühr. Die einmalige An- und Abreise zum Festival ist in allen Nahverkehrszügen Baden-Württembergs und Teilen Bayerns im Ticket enthalten - Beförderungsbedingungen auf southside.de. Gäste, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten Trailerpark eine WoMo-Plakette. Diese sind bereits ausverkauft.