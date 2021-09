Am kommenden Montag startet an 81 Schulstandorten in Baden-Württemberg die Sommerschule 2021. Laut Kultusministerium verzichten in diesem Jahr zirka 3000 Schülerinnen und Schüler auf eine Wochen Ferien, „um Defizite aufzuholen, Neues erlernen sowie schulische und soziale Kompetenzen weiter zu e...