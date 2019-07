Schöner und bunter hätte das Diasporahaus-Familienfest am Sonntag nicht sein können.

Gigantische Besuchermassen, gutes Essen und vielerlei Attraktionen ließen die Sommerveranstaltung des Diasporahauses zu einem Erlebnis werden. Wie immer begann das Fest im Zelt auf dem Karoline-Stiefel-Platz mit einem von Pfarrer Frank Steiner aus Rangendingen gestalteten Gottesdienst. Posaunenbläser aus Haigerloch und Rangendingen spielten dazu.

Um Punkt 11 Uhr ließen die Kinder mindestens 150 bunte Luftballons in den Himmel steigen. Auf dem Regenbogen-Kärtchen mit der Adresse an den Schnürchen standen mahnende Worte. „Kinder haben ein Recht auf Bildung, Schutz vor Gewalt, besondere Fürsorge und gesund zu leben“, lauteten einige Forderungen, die in die Regenbogenstreifen geschrieben waren. 100 Euro Preisgeld gibt’s für den am weitesten geflogenen Luftballon.

Diasporahaus-Chef André Guzzardo begrüßte als besonderen Gast NirDhoj Lama, der direkt aus Nepals Hauptstadt Katmandu nach Bietenhausen reiste. Noch bis Freitag ist der Asiate in der Schule präsent. Mit ihm würden aus Spendengeld finanzierte Hilfsprojekte aus Spendengeld in Nepal durchgeführt, sagt Guzzardo. „Dort wird Jugendlichen, die Hilfe und Unterstützung ablehnen, geholfen“, so der Diasporahaus-Geschäftsführer. „Systemsprenger“ heißt das Projekt, an das das Opfer aus dem Gottesdienst ungeschmälert fließt.

Ein Extra-Stand für Nepal

Projektleiterin Eva Maria Herter beteiligte sich mit dem Gast aus Nepal und der Studentin Elena Buchwald am Sommerfest mit einem gemeinsamen Info- und Verkaufsstand. Das Team verkaufte Halsketten und andere Handarbeiten. Herters Lob galt den jungen Menschen, welche an den Dualen Hochschulen studieren und sich für das Projekt persönlich einsetzten. „So etwas ist doch für die Studenten interessant. Mit dem gesammelten Geld wird Kindern die Grundausstattung für den Schulbesuch gekauft“, betonte Eva Maria Herter.

Insgesamt 26 Stationen und Aufführungen konnten auf dem Diasporagelände besucht werden. An allen Ecken bastelten die Kinder, übten sich im Bogenschießen oder sahen einfach den Akteuren zu. Kistenstapeln, Schachspielen, mit dem Obst- und Gartenbauverein Bietenhausen Nistkästen basteln bis zum Stockbrotbacken – das alles sorgte für beste Stimmung. Dazu gab es Eis, Popcorn, Waffeln und Cocktails. Lange Warteschlangen bildeten sich an der Essensausgabe. Am Unterhaltungsprogramm beteiligten sich auch die Wohngruppen, Schulen und Tageseinrichtungen der Außenstellen Albstadt, Meßstetten, Hechingen, Rangendingen, Balingen und Rottenburg.

André Guzzardo freute sich: „Es ist schön, hier wieder viele fröhliche Menschen zu sehen.“ Schon jetzt verweist Guzzardo auf den Juli 2020, wenn 125 Jahre Diasporahaus Bietenhausen gefeiert werden.