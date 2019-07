An der Hechinger Realschule wurden gute Leistungen und soziales Engagement gewürdigt.

Bunt, vielfältig und voller Leben – so präsentiert sich alljährlich das Sommerfest, das die Hechinger Realschule kurz vor Beginn der großen Ferien im Schulhof veranstaltet. Als Protagonisten treten dabei stets die Schüler auf, die nicht nur bei der Programmgestaltung des Festes die Hauptrolle spielen, sondern auch für überdurchschnittliche Leistungen und soziales Engagement im Schulalltag ausgezeichnet werden.

All dies stand auch beim diesjährigen Sommerfest auf dem Programm, zu dem Schulleiter Stefan Hipp am Freitag zahlreiche Gäste begrüßen konnte. „Es ist sehr schön, dass sie alle heute gekommen sind, um gemeinsam mit uns zu feiern“, freute er sich über viele kleine und große Besucher, die bei strahlendem Sonnenschein die gemütliche Atmosphäre im Schulhof genossen. Schließlich ist das Fest kurz vor den großen Ferien nicht nur für die Schüler, sondern auch für ihre Eltern, Geschwister und Lehrer stets ein sehr schönes Ereignis.

Für einen äußerst klangvollen Programmauftakt sorgte das Bläserorchester unter der Leitung von Markus Best. Die jungen Musiker hatten fröhliche Lieder im Gepäck und während ihr bunter Melodienreigen weithin hörbar über den Schulhof wehte, trafen immer mehr Gäste ein, die von den Achtklässlern und dem Schulförderverein bewirtet wurden. Die Französischschüler servierten dazu noch ganz stilecht Crêpes.

Musik gab es nicht nur vom Orchester, sondern auch von der jungen Hechinger Band „Wolfbeats“, die mit Hits wie „Rooftop“ oder „Count on me“ aufwartete und einen umjubelten Auftritt hinlegte. Äußerst schwungvoll präsentierte sich auch die Darbietung der Tanz-AG, die eine lässige Choreographie einstudiert hatte und dafür begeisterten Applaus erntete. Betreut wurde die Gruppe aus der fünften Klasse das ganze Schuljahr über von den Zehntklässlerinnen Vanessa Graule, Jana Karavan und Tanja Kerbs. „Das zeigt eines unserer Grundprinzipien hier an der Realschule, dass sich Ältere für die Jüngeren einsetzen und so zu einer guten Gemeinschaft beitragen“, betonte Schulleiter Stefan Hipp. Großes Lob gab es auch für die Mitarbeiter der Ganztagesbetreuung, die für eine ganze Reihe an AG-Angeboten sorgen. Wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern ist, unterstrich Hipp bei der Ehrung langjähriger Mitglieder des Elternbeirats. Dass in der Hechinger Realschule großen Wert auf soziale Kompetenz und ein gutes Miteinander gelegt wird, kam bei der Übergabe der Sozialpreise zum Ausdruck, die der Schulförderverein überreicht. „Das ist immer ein Highlight bei unserem Fest“, betonte der Fördervereinsvorsitzende Oliver Blum, der gleich fünf Schüler mit Urkunden und Eis-Gutscheinen bedachte. Sina Schaal (Klasse 5c), Alexandra Crnic (5d) Sara Eberhardt (6b) Mariano Zarrella (6c) sowie Tom Klose (9c) haben sich im vergangenen Schuljahr durch ihr herausragendes Sozialverhalten hervorgetan. Die Preisträger unterstützten Mitschüler und Lehrer vorbildlich und zeichneten sich durch Verständnis, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Verantwortungsbewusstsein aus. Vom Förderverein gewürdigt wurde auch die wertvolle Arbeit der Schulsekretärin Beate Gundrum.

Zertifikate für viele Stunden Einsatz erhielten die Jugendbegleiter, Streitschlichter und Schulsanitäter. Belohnt wurden im Rahmen des Schulfestes natürlich auch besondere Lernleistungen. Neben PET- und DELF-Zertifikaten für hervorragende Ergebnisse in den Fächern Englisch und Französisch wurden unter großem Beifall Preise und Belobigungen übergeben. Im Schulgebäude waren Ausstellungen sowie eine Bilderschau über das vergangene Schuljahr zu sehen.