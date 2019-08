An Mariä Geburt ziehen die Schwalben furt. So lautet eine alte Volksweisheit. In Schlatt sammeln sie sich jetzt schpn zum Abflug. HZ-Leser Robert Ehmann hat sie fotografiert.

An Mariä Geburt ziehen die Schwalben furt. So lautet eine alte Volksweisheit. Nun es ist bis zum 8. September, dem mutmaßlichen Geburtstag der Gottesmutter, zwar noch ein paar Tage hin. Über den Dächern von Schlatt sammeln sich die versierten Segler aber schon auf den Stromleitungen. Dann ist es bis zum Abflug tatsächlich nicht mehr weit.

5000 Kilometer von Schlatt bis Afrika

Fotografiert hat die Schwalben HZ-Leser Robert Ehmann – und dazu ausgerechnet, was für eine enorme, kräftezehrende Strecke die Zugvögel vor sich haben: Von Schlatt bis nach Afrika sind es rund 5000 Kilometer. Auf dass die meisten von ihnen heil wiederkommen – Ende März, um Mariä Verkündigung herum – und dann genügend Brutplätze vorfinden!

