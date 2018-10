Rangendingen VdK Rangendingen: Solidarität macht sich bezahlt

Rangendingen / KS

Von der Arbeit des Sozialverbandes VdK profitieren viele Menschen. Das wurde bei der Feier zum 70-jährigen Bestehen der Ortsgruppe Rangendingen deutlich.

Locker 300 Leute dürften es gewesen sein, die am Sonntag zur VdK-Jubiläumsfeier in die Rangendinger Turn- und Festhalle gekommen waren und auf das 70-jährige Bestehen des Ortsverbandes Rangendingen anstießen. Entsprechend groß fiel die Zahl der Gratulanten und Festredner aus. „Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind“, sagte Vorsitzende Elisabeth Strobel in ihrer Begrüßungsansprache.

„Sie dürfen auf ein jahrzehntelanges erfolgreiches Wirken zurückblicken, von dem viele Bürger aus unserer Gemeinde profitieren“, würdigte Bürgermeister Johann Widmaier in seiner Festrede das solidarische Handeln und den Einsatz für Gerechtigkeit der Ortsgruppe. Der VdK, so der Bürgermeister weiter, sei während der 70 Jahre seines Bestehens zu einem wichtigen Baustein für ein lebens- und liebenswertes Rangendingen geworden.

Der Vertreter des VdK-Kreisverbandes Zollernalb, Johann Baur, ging in seiner Ansprache auf die Gründung der ersten VdK-Ortsverbände im Spätsommer 1945 ein, als es nach dem Krieg noch keine Sozial- und Versorgungsämter gab. Drei Jahre später, so Baur, hätten sich auch in Rangendingen mutige Frauen und Männer zusammengetan, um einen eigenen Ortsverband unter dem Dach der damaligen „Arbeitsgemeinschaft Südwest“ zu gründen. Die Starzelgemeinde zählte mit zu den ersten im Zollernalbkreis. „Sprechen Sie zuerst mit uns und gehen Sie in eine unserer Beratungsstellen, bevor Sie selbst tätig werden“, empfahl Baur. „Das lohnt sich und macht sich bezahlt.“

Jürgen Neumeister, Landesvize und Bezirksvorsitzender Südwürttemberg-Hohenzollern, bezeichnete die Ortsgruppe Rangendingen mit ihren derzeit 320 Mitgliedern als eine nicht mehr wegzudenkende Organisation, die fest im kommunalen Vereinsleben verankert sei. Gerade die Ortsverbände seien es, die in mühsamer Kleinarbeit die Betreuung übernähmen.

Der VdK-Sozialverband leiste einen ganz persönlichen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. „Und die beginnt schon vor der eigenen Haustüre“, so Neumeister. Hauptamtlich tätige VdK-Juristen würden jährlich tausende Anträge auf Sozialleistungen stellen und 6000 Widersprüche gegen Bescheide von Behörden und Sozialversicherungsträgern einlegen. Hinzu kommen mehr als 4000 Prozesse vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten. „Über neun Millionen Euro an Nachzahlungen haben wir allein dieses Jahr für unsere Mitglieder baden-württembergweit erstritten“.

Bestens unterhalten wurden die Gäste auf der Jubiläumsfeier mit Sketchen und zünftiger Blasmusik von den Rangendinger Maibühlmusikanten. Kaffee und Kuchen gab es kostenlos und zum Vesper schmeckte der Wurstsalat.