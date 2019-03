Ein Mann in Binsdorf eine Frau mit einem Messer schwer verletzt. Polizeibeamte haben den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Schreckliche Tat in Binsdorf: Ein Sohn soll am Sonntag nach ersten Informationen der Polizei seine 80-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen haben. Das bestätigt Polizeipressesprecher Thomas Kalmbach, Polizeidirektion Tuttingen, am Sonntagnachmittag

Der mutmaßliche Täter hat laut Staatsanwaltschaft selbst die Polizei verständigt und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Die Staatsanwaltschaft hat wegen versuchten Mordes Haftbefehl beantragt. Der Mann soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.