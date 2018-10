Stetten „Lausbuba“ rocken die Dirndl-Party in Stetten

Stetten / Franz Buckenmaier

Ein Riesenerfolg war am Wochenende das Kirbefest des Musikvereins Stetten. Einer der Höhepunkte war die Dirndl-Party mit den „Lausbuba“.

So ein Fest hat Stetten lange nicht gesehen. Das Kirbefest des Musikvereins war ein Riesenerfolg und zog an allen drei Tagen Hunderte von Besuchern in die Turn- und Festhalle. Bereits am Freitag gab es den ersten Höhepunkt mit einer Dindl-Party mit der Live-Band „Die Lausbuba“, zu der sich zahlreiche mit Dirndlkleidern und anderer Trachtenkleidung bekleidete Besucherinnen und Besucher eingefunden hatten.

Zum Motto „Dirndl-Party“ passte auch das musikalische Programm des Abends, das zunächst die ersten beiden Stunden der Musikverein Zimmern unter der Leitung von Michael Bach übernahm. Mit zum Motto passenden Märschen, Polkas und Walzern fügten sich die Musiker des Musikvereins Zimmern hervorragend in die Veranstaltung ein, so dass sie immer wieder Beifall vom Publikum erhielten. Das Konzert des Musikvereins Zimmern wurde mit dem Marsch „Dem Land Tirol die

Treue”, bei dessen Vortrag die Musiker auch ihre Gesangskünste vorführten, abgeschlossen. Nach anhaltendem Beifall und der Forderung des Publikums nach einer Zugabe, wurde diese mit dem Marsch ”Auf der Vogelwiese” auch gerne gewährt, wobei das Publikum lautstark den Text des Liedes mitsang.

Christoph Klotz, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins Stetten, begrüßte die Gäste herzlich und bestellte auch Grüße von Bürgermeister Philipp Hahn, der anderweitig verpflichtet war, und ging dann zum Bieranstich über.

Das vom derzeitigen Dirigenten des Musikvereins Stetten gestiftete Bierfass wurde von selbst unter Assistenz der drei MV-Vorsitzenden Christoph Klotz, Manfred Gsell und Hans-Jörg Bart angestochen. Robert Hinderer benötigte nur vier Hammerschläge, und schon saß der Bierhahn fest. Das Bier wurde als Freibier verschenkt. Der Beifall des Publikums aber galt dem sicheren Vollzug des Bieranstichs durch den Dirigenten.

Mach dieser wichtigen Handlung war die Bühne frei für „Die Lausbuba”. Die Oktoberfestband verstand es ganz ausgezeichnet, mit ihrer Musik die Festhalle zu rocken und die Stimmung immer weiter anzuheizen, so dass sich die Dirndl-Party zu einem supertollen und äußerst gelungenen Abend entwickelte.

Angesichts des großen Erfolgs der Veranstaltung kündigte Christoph Klotz für alle, die diesmal nicht dabei waren, noch am gleichen Abend an, dass die nächste Dirndl-Party des Musikvereins Stetten zum Kirbefest

2019 am 18. Oktober geplant ist.

Am Samstagabend wurde die Musikvereinskirbe mit einem Theaterstück in schwäbischer Mundart fortgesetzt. Außerdem erhielt Manfred Merkle für seine 50-jährige Musikertätigkeit eine hohe Auszeichnung (wir werden noch berichten).