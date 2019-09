Vier gestandene schwäbische Mannsbilder mit Frack, Charme und Stimmvolumen: Das ist der „Chor der Mönche“, der seit fast 30 Jahren höchst erfolgreich über die Kleinkunstbühnen im Ländle pilgert. Dabei geht es alles andere als kontemplativ zu. Denn wenn die gewitzten Klosterbrüder ihre Kerzen ausblasen und die letzten Töne des gregorianischen Gesangs verhallt sind, heißt es ganz schnell: „Kutta ra“ – und rein ins Vergnügen!

Letzteres gilt auch und vor allem für das Publikum, dem die einzigartige Kombination aus vierstimmigem Gesang, knitzem schwäbischen Humor und komödiantischem Talent beim Benefizabend zugunsten des rechtlichen Betreuungsvereins SKM Zollern am Samstag im Hechinger „Museum“ die Lachtränen in die Augen trieb. Denn wer lässt sich nicht gerne von einem schmucken „Mönchsquartett“ bezirzen, das a cappella singt, den Zölibat dabei aber völlig außen vor lässt?

„Drum Schätzle, nimm oin aus am Ländle“

In die Rolle der schmachtenden Verehrer schlüpfen die singenden „Mönche“ aus dem Steinlachtal gern, denn Wolfgang Vogt (Countertenor), Michael Niethammer (Tenor), Volker Sigle (Bariton) und Herbert Karl (Bass) wissen genau: Keines der „Täubchen“ im Publikum kann sich ihrem schwäbisch-herben Charme entziehen. Schon gar nicht, wenn sie, begleitet von spanischen Gitarrenklängen, jeden Latin Lover alt aussehen lassen und der holden Weiblichkeit den Rat ans Herz legen: „Drum Schätzle, nimm oin aus am Ländle.“ Bei den allzeit schaffenden und sparenden Schwaben ist schließlich immer dafür gesorgt, dass genug Brennholz vor der Hütte liegt und das Wiesle „emmer sauber g’mäht“ ist.

Ganz am Puls der Zeit

Apropos Brennholz: So ein Ofen, in dem man all das verheizen kann, womit einem die Verwaltung eine kreative Lebensgestaltung verwehrt, ist schon praktisch. Schließlich schluckt der nicht nur unnötige Formulare, sondern „gibt au no warm.“ Ganz am Puls der Zeit befindet sich der „Chor der Mönche“, wenn in einem Lied die Einsamkeit derer besungen wird, die sich im digitalen Zeitalter ohne Smartphone fortbewegen. Letzteres ist ebenso modern wie das Meditieren und Saunieren. „Zum Schwitza gang i en da Wald“, lässt einer der Herren kopfschüttelnd wissen, während ein anderer dem süßen Nichtstun gar nicht abgeneigt ist: „I bin gestresst, weil i han da ganza Dag no net wellgenesst“, stellt er fest.

Der Rulaman hatte diese Probleme nicht

Früher, da war doch einfach alles besser! Der „Rulaman“ etwa musste sich noch nicht mit derlei Problemen herumschlagen. Das zeigt ein Blick in „die tiefsten Tiefen der schwäbischen Stammesgeschichte“, den das Quartett mit unnachahmlichem Humor und begleitet von Trommelklängen ermöglicht. Auch die Erfindung des Jodelns liegt lange zurück, wird aber mit viel „Holdudaradio“ so lebhaft nachempfunden, als wäre es erst gestern gewesen.

Doch nicht nur in grauer Vorzeit, auch in der Gegenwart kann man Abenteuer erleben. Etwa wenn man versucht, mit der Bahn „vo Reitlenga noch Bempflinga“ zu gelangen, das Lied dazu aber mit allerlei Ortsnamen gespickt ist und am Ende zur wilden musikalischen Fahrt gerät. Ja, das Wort Triebwagen kann schnell mal eine ganz neue Bedeutung bekommen, wenn der Fahrgast ein hübsches weibliches Wesen entdeckt und sich schmachtend in dessen Anblick verliert. Sollte er sich dabei verfahren, heißt es trocken: „No laufe halt.“

Hilfe für den SKM Zollern

Wer das humorvolle Gastspiel der „Mönche“ am Samstag im „Museum“ miterlebte, tat nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch dem rechtlichen Betreuungsverein SKM Zollern. „Wir sind auf Spenden angewiesen, unser Dank gilt deshalb allen Unterstützern“, betonte dessen Vorsitzende Gabriele Kreiß. Rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins kümmern sich um die rechtliche Betreuung von Hilfsbedürftigen, die aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung dazu selbst nicht in der Lage sind. Der Benefizabend, wie immer unterstützt von der HZ, trug dazu bei, diese Arbeit weiter zu fördern.

